Robotické vysavače na Black Friday -40 %. Vytírají a samy si mění vodu

před 5 hodinami
Globální značka MOVA nabízí robotické vysavače, které v počtu funkcí těžko hledají konkurenci.
Její modely umí do rohů místností z vysavače vysunout rameno s kartáčem, snižují se pod nízký nábytek, na koberci nadzvednou mopy, aby ho nenamočily, překonávají až 6 cm vysoké prahy a lišty, ale také si samy ohřejí a vymění vodu na vytírání. Vysavač MOVA P50 Pro Ultra, který patří k prémiovým modelům, je v rámci Black Friday nabízen od 1. listopadu se 40% slevou.

Tento oblíbený robotický vysavač nabízí sací výkon 19 000 Pa, funkce čištění v koutech i na krajích místností (také mop se z jeho kruhového těla umí vysunout), detekci nečistot pomocí kamery a dovede se vyhýbat překážkám. Mopy umí nejen nadzvednout, aby při úklidu nenavlhčil koberec, ale zvládne je v dokovací stanici i sám odložit. Jeho běžná cena 24 975 Kč je v rámci letošního slevového šílenství Black Friday snížena o 40 %. Na webu výrobce ho v listopadu koupíte za 14 975 Kč.

I tento model disponuje efektivním plánováním trasy úklidu - zbytečně nejede na stejné místo vícekrát. Vyznačuje se vysokou elegancí a designem. Precizně zpracovaný robotický vysavač s mopem P50 Pro Ultra má stylový vzhled, se kterým se začlení do interiéru domácnosti a poskytne prvotřídní funkčnost. V dokovací stanici si sám předehřívá vodu na mopování, a to na 75 °C. Kromě vysátí prachu a mopování nečistot nabízí také systém na úklid chlupů z domácích mazlíčků, který zabraňuje ucpání vysavače, takže nebudete muset řešit už ani vlasy namotané na jeho kartáči. Robot dále zvládá úklid nečistot podél krajů i v rozích místností, ke kterým umí smetáky a mop z kulatého těla vysavače vysunout až o 4 cm. V neposlední řadě stojí za zmínku jeho systém distribuce vody na samotné mopy, aby na nich nezůstávaly zbytky špíny před dalším mytím podlahy.

RGB kamera dovede identifikovat druhy špíny a podle toho si robotický vysavač zvolí způsob úklidu. Disponuje i vysokou efektivitou plánování úklidové trasy, kdy je možné například koberce úplně vynechat nebo naopak pro jejich vysávání zvolit vyšší sací výkon. Vše jde pochopitelně nastavit v aplikaci a robota ovládáme pokynem: "Hej, Mova!" Pro různé typy podlahových krytin lze zvolit různou vlhkost mopů. Nadměrná vlhkost by mohla podlahu poškodit, proto P50 Pro Ultra nabízí nastavení vlhkosti mopů na několik úrovní, kdy na dřevo volíme ty nižší a v koupelně na dlažbě nejvyšší.

Vysavač se během úklidu samozřejmě vyhýbá překážkám, ve tmě si cestu osvítí vlastním výkonným LED světlem a za zmínku určitě stojí i to, že si v dokovací stanici sám namíchá vodu s čisticím prostředkem. Bezúdržbovost si s modelem P50 Pro Ultra užijete až 75 dní, sáček s nečistotami se totiž sám vysype, a to do kontejneru o obsahu 3,2 l, který je také umístěn v dokovací stanici. Robotický vysavač MOVA P50 Pro Ultra je v rámci akce Black Friday nabízen od 1. listopadu za zvýhodněnou cenu 14 975 Kč, detaily naleznete na cz.mova.tech.

 
Potřebují oddech, ale nemají na něj nárok, protože 24 hodin sedm dní v týdnu se starají o to, aby někdo jiný mohl dýchat.
Službu SIPO využívají téměř tři miliony lidí.
Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Americké velvyslanectví částečnou evakuaci svých zaměstnanců a jejich rodin zdůvodnilo bezpečnostními riziky v zemi.
Za poslední dva měsíce zabila americká armáda při úderech proti lodím, které označila za pašerácké, již na 60 lidí.
Jednadvacetiletá česká tenistka Dominika Šalková si na turnaji v Ťiou-ťiang zahraje poprvé na elitním okruhu WTA semifinále.
