Relax nebo sport? Jak Češi nejraději tráví léto, odhalil průzkum Lidlu

Jak Češi nejraději tráví léto – aktivně, nebo odpočinkem? Právě na to se rozhodla najít odpověď společnost Lidl Česká republika v rámci letní roadshow se sportovní značkou CRIVIT.

Letní měsíce - červenec a srpen - jsou ideální příležitostí k pohybu a sportu. Dlouhé dny, příznivé počasí a více volného času přímo vybízejí k aktivnímu trávení volných chvil. Ať už se rozhodnete pro cyklistiku, plavání, turistiku nebo míčové hry, léto nabízí ideální podmínky pro sportovní aktivity na horách, u vody i na chalupě. Právě letní měsíce si společnost Lidl vybrala pro svou roadshow, během níž představuje sportovní značku CRIVIT. Unikátní pop-up store zavítá do osmi oblíbených prázdninových destinací po celé České republice. Cílem této kampaně je rozpohybovat Česko.

Češi a sport v létě

V rámci kampaně společnost Lidl Česká republika během června realizovala rozsáhlý průzkum ve spolupráci s výzkumnou agenturou STEM/MARK, který mimo jiné zkoumal, jak Češi tráví svůj čas sportovními aktivitami během letních měsíců. Alespoň jednou týdně se sportovní aktivitě nebo jiné fyzické aktivitě věnuje 66 % dotázaných, přičemž 13 % z nich si najde čas na pohyb každý den. Naopak zhruba pětina respondentů (20 %) přiznává, že sportuje méně než jednou za měsíc nebo se sportu nevěnuje vůbec.

Nedostatek času i málo motivace

Podle respondentů patří mezi největší překážky pravidelného pohybu zejména nedostatek času, nízká motivace a zdravotní potíže. Více než polovina dotazovaných (53 %) označila nedostatek času za hlavní důvod, proč se fyzické aktivitě nevěnují. Nedostatek motivace uvedlo 41 % respondentů a zdravotní problémy pak 36 %.

Sportuj s olympionikem

Lidl se svou kampaní motivuje Čechy k pravidelnému pohybu a zdravějšímu životnímu stylu. Celá akce odstartovala v Berouně, kde měli účastníci příležitost setkat se s ambasadorem roadshow, olympionikem Romanem Šebrlem. Následně se pop-up store přesunul do Prahy na Císařský ostrov. Aktuální zastávkou je Brno, kde pop-up návštěvníci najdou v ulici Přístavní u Brněnské přehrady, a to od 8. - 13. 7. Hned poté se roadshow přesune do Smetanových sadů v hanácké metropoli Olomouci, kde se uskuteční i speciální Night Shopping se sportovně-relaxačním programem. bude Brno, Olomouc, Dále se pak CRIVIT vydá směr Liberec, Turnov, Doksy a České Budějovice. Tato iniciativa navazuje na mezinárodní kampaň "Find Your Move", která v přes 30 zemích, kde Lidl působí, inspiruje a motivuje lidi k pravidelnému pohybu. "Jsem velmi rád, že jsem se mohl stát ambasadorem projektu, který chce přivést lidi ke sportu, zvednout je od tabletů a motivovat k pohybu. Já jsem sportovec odmala, a proto vím, že sport je dobrou životní cestou," uvedl o akci desetibojař Roman Šebrle.

Více podrobností o termínech roadshow na www.lidl.cz/crivittour.

Průzkum si nechala zpracovat společnost Lidl Česká republika. Sběr dat proběhl prostřednictvím agentury STEM/MARK v termínu od 11. do 18. června 2025. Dotazování se zúčastnilo 1 009 respondentů z řad české populace ve věku 15 až 75 let.