Regulace, která pomůže k férovější konkurenci

Seznam.cz

Digitální prostředí se vyvíjí mílovými kroky. Stačí připomenout, že ještě před zhruba patnácti lety byl mobilní telefon synonymem pro telefonování a esemeskování. Dnes je situace zcela jiná, mobil v podobě smartphonu je vlastně něco jako švýcarský nožík. Umí téměř vše, co k životu potřebujeme.

Překotný vývoj posledních let však má i své stinné stránky. Trh opanovaly velké korporace. Vždyť právě v mobilech máme prakticky duopol Googlu a Applu. U počítačů je situace podobná. V případě sociálních sítí to z globálního pohledu není také žádná hitparáda pestrosti. Dominuje společnost Meta (Facebook a Instagram), určitou konkurencí je TikTok s čínskými majiteli a několik dalších sítí, které jsou však úžeji zaměřené.

Lokální firmy mohou nabízet lépe zacílené služby

Lokálně je samozřejmě konkurence širší, přece jen, velcí hráči musí vyhovět všem. Jenže zde přichází zásadní problém. Velcí hráči chtějí vše pro sebe. Příklad? Tak třeba operační systém Android, který globálně používá zhruba 70 procent smartphonů. Android patří Googlu a tomu patří i prohlížeč Chrome. Logicky si tak Google nastavil Chrome ve svém Androidu jako primární prohlížeč. To mu pak nese další příjmy z reklamy a jiných služeb.

Ač si to mnoho uživatelů neuvědomuje, tato dominance omezuje jejich výběr. Z dřívějška známe dvě pověstné vlaštovky ‒ na počítačích si při instalaci v rámci takzvané výběrové obrazovky můžeme vybrat prohlížeč a u systému Android poskytovatele vyhledávání. To však nestačí, a proto přišla evropská regulace v podobě Digital Markets Act (DMA), která se snaží současný stav napravit. Mnozí si mohou říct, zase nějaká regulace, ať si to trh vyřeší sám. Ale v tomto případě si trh pravděpodobně sám neporadí. Šanci budou mít pořád jen globální hráči. Seznam.cz je jednou z mála evropských společností, která dokáže na lokální úrovni konkurovat technologickým gigantům. "Díky své orientaci na český trh a neustálé inovaci služeb jsme si získali důvěru uživatelů a firem v České republice. Nicméně, i přes naše úspěchy vnímáme negativní dopady nekalé konkurence ze strany velkých technologických firem. Věříme proto, že právě DMA přispěje ke snížení nerovnováhy mezi námi a velkými hráči," popisuje Jaroslav Souček, manažer distribuce ve společnosti Seznam.cz.

Přístup se změní u mnoha služeb

Podstatné pro české uživatele je, že nová legislativa jim umožní vybírat vyhledávače, prohlížeče, mapy, hlasové asistenty nebo třeba messengery, a to bez ohledu na platformu. Přestože již regulace DMA platí, tak přesné provedení je zatím v řešení. Připomínky pro prováděcí část podává i Seznam.cz a zcela jistě se objeví na výběrových obrazovkách jako alternativa k velkým společnostem a jejich službám.

Regulace samozřejmě počítá i s restrikcemi pro firmy, které ji nebudou dodržovat. V tomto směru je Evropská unie silným hráčem a případné pokuty se pohybují v takových částkách, že jsou i pro světové giganty relevantní hrozbou. Digitální svět by se tak měl stát férovějším pro uživatele i menší poskytovatele služeb.