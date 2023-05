Rádio Expres FM vstupuje do éteru v západních Čechách

Po dvaceti letech existence vysílá rádio Expres FM nově v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Tři roky po akvizici společností Seznam.cz je před rádiem Expres FM další velký krok. Poprvé ve své dvacetileté historii vstupuje do nového regionu. "Doufáme, že budeme pro Plzeňský a Karlovarský kraj přínosem i zpestřením stávajícího éteru, a to nejen hudební výjimečností," říká o expanzi rádia Expres FM Pierre Beneš, manažer rozvoje rádií Expres FM a Classic Praha, a dodává: "Poslední tři roky byly pro Expres FM velká jízda. Do rádia se vrátily některé hvězdy, které v něm kdysi začínaly svou kariéru, například Miloš Pokorný nebo Libor Bouček. Začali jsme se více věnovat mluvenému slovu, do vysílání zařadili zpravodajství a rozrostl se i tým rádia." Významným redesignem prošly také webové stránky rádia. "Z do té doby nevýznamného rádiového webu jsme vybudovali stránku s milionovou návštěvností každý měsíc," komentuje další úspěch Beneš. Stanice přirozeně využívá digitální sílu české internetové jedničky Seznam.cz přítomností na její domovské stránce. V sekci Newsfeed mohou zájemci najít články z webu www.expresfm.cz, který je určen mladší cílové skupině. Web rádia přitom nenabízí pouze články s hudební tematikou či online player - oblíbenými tématy jsou i módní trendy, filmová a seriálová tvorba či život celebrit.

Hlasy, které uslyšíte už i na západě Čech

Expres FM nabízí pestrý program, napříč pracovním týdnem i víkendem. Od pondělí do pátku mohou posluchači naladit například Ranní klub Miloše Pokorného, o víkendu pak třeba Ivu Frühlingovou a její pořad IF.

Miloš Pokorný, matador českého éteru, stál před dvaceti lety za vznikem rádia Expres FM a nyní je znovu jednou z jeho hlavních hlasů. "Dali jsme dohromady nový formát rozhlasového rána, když jsem se na Expres FM vrátil, nešlo ani tak o restart rádia jako takového, spíše o můj vlastní. Prostě radioterminátor se vrátil," vzpomíná Pokorný. Společná rána s jeho Ranním klubem si mohou nově užít i posluchači na západě Čech.

Víkendová rána si posluchači mohou zpříjemnit s Ivou Frühlingovou a její pořadem IF. "V mé show najdete od všeho trochu. Mám ráda, když se ponořím do osobních příběhů, které jsou nějakým způsobem silné. Má show je určená lidem v mém věku, rodičům, maminkám. Všem, kdo se zajímají o nové věci, jsou otevření a zvídaví," uvádí zpěvačka a moderátorka.

Jeden z nejznámějších českých moderátorů Libor Bouček patřil ke kmenovým členům již v začátcích Expresu. Po více než dekádě se do Expres FM vrátil, aby glosoval a komentoval aktuální dění. A jak jinak než svým typickým způsobem! Jeho postřehy mohou posluchači ocenit v Ranním klubu Miloše Pokorného, ve kterém je často hostem.

V západních Čechách rádio aktuálně šíří své analogové vysílání ve městech jako Plzeň (103,0 FM), Tachov (105,6 FM), Karlovy Vary (105,0 FM), Domažlice (103,0 FM), Klatovy (92,4 FM) či Železná Ruda (105,6 FM). "Rozšiřování FM dosahu rádia není naší jedinou aktivitou. Pod taktovkou Seznamu pracujeme i na internetizaci rádií, rozšířili jsme se ve vysílání do digitálního prostoru sítě DAB, vytváříme nové podcasty a s nimi související audio kanály," uzavírá Pierre Beneš.