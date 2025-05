Radana Přikrylová: Baví mě stavět nový svět výhod

Co mají společného O2 a Air Bank? Program Unity. Radana Přikrylová prozrazuje, v čem je jiný.

Radano, co máš vlastně v O2 na starosti?

Oficiálně je moje pozice "business owner Unity za O2", ale v praxi bych řekla, že jsem spíš taková včelka dělnice. Unity mě provází od samého začátku a přes moje ruce přechází skoro všechno - od komunikace, přes samotnou realizaci a orchestraci projektů až po hledání nových příležitostí, jak program posunout. Dnes už naštěstí nemusím dělat úplně všechno - máme skvělého experta na výhody a odměny, takže já se můžu víc věnovat strategickému směřování celého programu.

Unity ale není klasický věrnostní program, že?

Přesně tak. Spousta lidí si pod tím představí něco jako slevové kupony nebo cashbacky. Ale Unity je podle mě spíš živoucí ekosystém. Náš cíl není jen odměňovat - ale vytvářet prostředí, kde lidé můžou jednodušeji fungovat v běžném životě. A ty výhody nejsou jen o penězích. Snažíme se, aby byly jedinečné - třeba vstupy na vyprodané koncerty nebo akce, kam se běžný člověk jinak nedostane.

Co lidi baví nejvíc?

Cashback pořád vede - to asi nikoho nepřekvapí. Velký úspěch ale měly i naše rychlonabíječky nebo soutěže o vstupenky do O2 areny. Do některých z nich se zapojilo přes 80 000 lidí! A letos jsme poprvé umožnili vítězům jít rovnou do skyboxu. To už je zážitek, který se jen tak nepoštěstí.

A co ty jako zákaznice Unity - využíváš program i sama?

Určitě! Už když jsem přecházela do O2 jako klientka, aktivovala jsem si nabídku a chodily mi třístovky. To jsem ještě netušila, že za pár měsíců se tím budu živit. Nejvíc miluju hardwarové výhody - u nás doma už má každý rychlonabíječku a všichni znají O2 tagy. Vlastně si dělám srandu, že jsem nejlepší domácí prodejce.

Unity má zpříjemňovat každodenní život. Co pro tebe znamená náš slogan "více ze života"?

Pro mě je to hlavně o čase. Aby mi technologie nekradla osobní prostor, ale naopak ho šetřila. Když mi všechno funguje - telefon, platby, připojení - mám víc prostoru dělat věci, které mě opravdu baví. Takže více ze života pro mě znamená efektivně využívat čas a mít prostor pro to důležité.

Co tě v O2 překvapilo - ať už pozitivně, nebo negativně?

Nejvíc mě asi překvapila firemní kultura . Přiznám se, že jsem přecházela z velkého korporátu, a i když O2 je taky velká firma, atmosféra je tu úplně jiná. Opravdu mě mile překvapilo, jak transparentní a otevřené to tu je. Lidi spolu mluví narovinu, nehraje se na hierarchii - často jsem na schůzkách jediná žena mezi samými muži, a přesto se cítím naprosto respektovaná a vnímaná jako rovnocenná. A co je pro mě důležité - vedení tu není odtržené od reality. Nejvyšší vedení i ředitelé znají firmu zevnitř, často si jí prošli odspodu a mají přehled i o detailech. To mě fakt baví a motivuje. Taky si vážím toho, že když člověk chce, firma mu dá příležitost růst. Nedávno jsem dostala nabídku zapojit se do talentového programu O2 Heroes, což beru jako velké ocenění a podporu do budoucna. A jako bonus - navzdory všem vtipům, jídelna je tu fakt v pohodě!