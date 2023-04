Pustit se do podnikání na internetu nebylo nikdy snazší, říká zakladatel Bohemiasoft

Podle nejnovějších statistik provozuje každý 200. obyvatel v České republice svůj vlastní e-shop.

Internetové obchodování zažívá v Česku obrovský boom a čím dál tím více lidí se rozhoduje založit své vlastní online obchody. Proto společnost Bohemiasoft nově představila e-shopovou platformu FlexumShop, která je určena zejména novým internetovým podnikatelům. "Vyvíjeli jsme FlexumShop tři roky. Od začátku jsme chtěli novou platformu nabídnout v základní verzi navždy zdarma. To znamená, že podnikatelé si mohou otevřít a provozovat celý e-shop s veškerou potřebnou funkcionalitou bezplatně," říká Jaroslav Hansal, zakladatel společnosti Bohemiasoft.

FlexumShop je v Česku vůbec prvním nástrojem, který mohou využívat podnikatelé v plném rozsahu zdarma. Platforma totiž nabízí využití veškeré potřebné funkcionality, jako je například integrovaná platební brána, napojení na lokální dopravce nebo provoz obchodu na vlastní doméně. K tomu mají majitelé e-shopů možnost přizpůsobit vzhled svého e-shopu pomocí více než deseti moderních responzivních šablon. Avšak, jak zdůrazňuje zakladatel společnosti Bohemiasoft, Jaroslav Hansal: "Víme, že majitelé e-shopů budou chtít odlišit svůj obchod od tisíců dalších konkurenčních e-shopů, proto jsme jim poskytli také možnost plně vizuálně přizpůsobit svůj obchod."

Více než dvě třetiny nových e-shopů, které vznikají v České republice, nabízejí méně než 500 produktů. To znamená, že malí podnikatelé se nemusí bát začít podnikat na internetu. Jaroslav Hansal vidí tuto dobu jako skvělou příležitost pustit se do nových projektů: "Víme, jaké je to začínat podnikat v něčem novém, kde složitě hledáte cesty, jak uspět. Proto chceme všem na poli e-commerce pomoci do jejich startu. S FlexumShopem nemusí začínající podnikatelé řešit žádné kompromisy. Prostě si jednoduše otevřou obchod zdarma, který jim nabízí vše, co do svého začátku potřebují."

Marketplace pomůže s růstem i expanzí

Vývojáři FlexumShopu mysleli nejen na tvorbu a spuštění nového e-shopu, ale také na další jeho kroky spojené s růstem a případnou expanzí. Majitelům e-shopů připravili marketplace doplňků a propojek na další aplikace a služby, které jim budou pomáhat při jejich cestě. Tento marketplace se neustále rozšiřují o další funkce a propojky na služby, které pomohou obchodům s jejich růstem, ať už to budou další logistické služby, účetnictví, SEO, marketing nebo analytika výkonu e-shopu.

Majitelé e-shopů, kteří využijí platformu FlexumShop, se však nemusí omezovat pouze na lokální trh, ale mohou rovněž expandovat na zahraniční trhy. Platforma podporuje další jazyky a měny. Dokonce mohou využít konektory i na zahraniční služby, které jim pomohou růst i tamních trzích. "U velké části e-shopů vidíme chuť prodávat i do zahraničí. Dnešní svět e-commerce je mimořádně vyspělý, neklade žádné překážky. Proto jsme vytvořili FlexumShop, který pomůže spoustě podnikatelů za svým snem, a to především s jedním velkým rozdílem oproti konkurenci - je totiž zdarma," dodává Jaroslav Hansal.