Prodej českých firem je letos rekordní

Trh s firmami ovlivňuje celá řada faktorů.

České republice se ekonomicky již několik let velmi daří. Makroekonomická čísla patří k nejlepším v Evropě. Tento pozitivní vývoj s sebou přináší i jednu z poměrně mála známých skutečností. Roste zájem o prodej, ale i nákup firem. Proč právě nyní dochází k prodejům firem, jak lze cenu firmy zjistit a kdo prodává? To jsou jen některé otázky, na které nám odpověděla Hanna Zikmundova, Head of Corporate Finance Komerční banky, která je lídrem v poradenství a financování firemních transakcí u nás.

Kolik českých firem se letos prodá?

To je těžká otázka. Jednak proto, že ještě letošní rok neskončil, ale také proto, že neexistují žádné přesné statistiky. Protože jsme největší korporátní bankou v České republice, jsme schopni situaci na trhu dobře monitorovat. Očekáváme, že se letos prodá necelých 200 firem, což je podle nás největší počet, který se u nás dosud realizoval.

Co vede majitele k tomu, že právě nyní své firmy prodávají?

Trh s firmami ovlivňuje celá řada faktorů. Jedním z nich je makroekonomická situace. Během ekonomického růstu dochází ke zvýšené poptávce po akvizicích ze strany investorů.

Další skutečností specifickou pro Českou republiku je aktuální téma nástupnictví a generační výměny majitelů firem. V Komerční bance sledujeme motivaci vlastníků prodat svoji společnost z generačních důvodů u více než 60 % všech prodejů.

Typickým příkladem je společnost založená v 90. letech, která za svoji historii dosáhla již zajímavé velikosti i postavení na trhu. Majitel nemá vhodného následovníka, a proto dost často volí cestu prodeje.

Prodat firmu určitě není stejné, jako prodat třeba rodinný dům. Jak se vůbec cena firmy stanovuje?

Přesně tak, je to náročný proces, který vyžaduje znalosti, zkušenosti, ale také předvídavost. Pokud se někdo rozhodne svoji firmu prodat, měl by se obrátit na odborníky, kteří poradí, jak postupovat, zajistí právní servis a samozřejmě pomohou s dosažením té nejlepší ceny. To vše našim klientům samozřejmě nabízíme. V našem případě je potřeba ještě přičíst zajištění finanční stránky celé transakce.

Existují statistiky, které uvádí, že cca 70 % transakcí bez poradce se nedokončí. Občas vidíme také situaci, kdy si majitelé myslí, že prodejní proces zvládnou uřídit sami. Často se pak stává, že nabídky od jednotlivých investorů se nesejdou a není možné je dostatečně porovnat.

Lze si vůbec nějakým způsobem zjistit orientační cenu firmy?

V průběhu letošního června jsme jako první banka na trhu spustili nové webové stránky KB M&A Point (https://www.kb.cz/cs/firmy-a-instituce/m-a-point) zabývající se poradenstvím banky v oblasti fúzí a akvizic s volně dostupnou online kalkulačkou, prostřednictvím které mohou majitelé firem (i další zájemci) rychle zjistit orientační hodnotu společnosti, například při úvahách o prodeji nebo koupi společností.

Kolik firem již kalkulačku využilo?

Po téměř pěti měsících již můžeme hodnotit využití tohoto nového nástroje. Přestože jde o velice specifickou oblast, lze konstatovat, že návštěvnost stránek i využívání kalkulátoru překračuje naše očekávání. Stránky navštívilo již 2300 návštěvníků. Díky online kalkulačce se 117 majitelů dozvědělo orientační hodnotu své firmy, dalších 52 uživatelů s kalkulací nadále pracuje. Postupně dochází k navyšování průměrné vypočtené hodnoty, která se aktuálně nejčastěji pohybuje na úrovni 60 mil. Kč. Dále je velice důležité, že po získání orientační hodnoty cca 20 zájemců požádalo o další navazující konzultace.

Podle prvních měsíců fungování je zřejmé, že pro návštěvníky stránek KB M&A Point představuje online kalkulačka užitečný nástroj, který usnadňuje realizovat první krok ve složitém procesu M&A.

V čem všem spočívá role banky při prodeji firem?

Tradičně je role banky na transakci především ve fázi zajišťování financování, kdy obvykle investor nepoužívá k nákupu společnosti pouze vlastní zdroje, ale také bankovní financování.

Prostřednictvím týmu Corporate Finance dokáže banka působit i v roli poradce v průběhu celé transakce a proces "řídit". Úkolem banky je pak majitele firmy provést celým procesem a pomoci mu s vyhledáním potenciálních investorů, právních poradců, přípravou marketingových materiálů, vyjednávání apod. až po úspěšné uzavření transakce.