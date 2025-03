Proč a jak vést děti k aktivnímu životnímu stylu

Děti vyrůstají v docela divoké době. Neustálý příval zpráv z tuzemska i ze světa, obvykle těch špatných, tlak sociálních sítí, vystresovaní rodiče, kteří se snaží zvládnout všechno… není divu, že se čím dál častěji objevují úzkosti a deprese. Pravidelný pohyb sice není všelék, ale je to super parťák, který dětem (i dospělým) jen prospěje.

Důležitost pohybu pro zdraví těla i mysli

Pravidelný pohyb není doporučován vzdělanými hlavami jen proto, aby děti měly silné svaly a kosti. Jde o mnohem víc. Sport, dlouhé procházky a aktivní hry mají obrovský vliv na celkový vývoj dětí, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce.

Z hlediska fyzického





pohyb podporuje zdravý růst kostí a svalů (prospívá celému pohybovému aparátu), zlepšuje koordinaci a motoriku, posiluje imunitní systém, pomáhá udržovat zdravou váhu a vůbec prospívá celému tělu. Navíc si spíše vytvoří na pravidelný pohyb "návyk". I na psychiku má pravidelný pohyb pozitivní vliv. Jde například o produkci endorfinů, hormonů štěstí, které zlepšují náladu a snižují stres. Děti také snadněji odbourají nahromaděnou energii a napětí, což se pozitivně odrazí na jejich psychické pohodě.

Navíc, sport je skvělý způsob, jak zapracovat na svém sebevědomí, naučit se týmové spolupráci, disciplíně a vytrvalosti. Což se v životě jednoznačně hodí.

V případě vážnějších psychických potíží je samozřejmě nezbytná odborná pomoc, ale sport je účinnou prevencí a často i doplňující léčbou při terapii.

Jak vést děti k aktivnímu životnímu stylu

Vytvořte pozitivní prostředí a chvalte děti za každý pokrok. Podporujte je v jejich úsilí, dávejte jim cíle ke splnění, vyslechněte jejich obavy a buďte jim oporou. Je také dobré zapojit je do plánování.



Jděte příkladem, protože děti se nejvíce učí pozorováním a chtějí trávit čas se svými rodiči. Naplánujte si společné aktivity, jako jsou rodinné procházky, výlety do přírody nebo sportování. Jděte si třeba zakopat s míčem, zahrát si badminton nebo se vypravte na jízdní kola či elektrokola. Je to jen na vás.



Proměňte pohyb ve hru, jelikož děti se nejlépe učí hrou -⁠ vzpomeňte na Komenského. Vymyslete zábavné aktivity, které je zabaví a přirozeně je přivedou k pohybu. Můžete uspořádat rodinné sportovní odpoledne, připravit různé soutěže a odměnit děti za úspěch i za zápal, se kterým do soutěžení pustí.

Nebo se jen vydejte na dobrodružnou výpravu do lesa a připravte nějakou hru, jako je hledání pokladu spojené s úkoly (házení kamenů na cíl, dřepy a kliky a podobně). Možností je mnoho, tak zapojte fantazii a udělejte si z příprav zábavu. Pro inspiraci se třeba projděte prodejnou Decathlonu či jiného osvědčeného prodejce sportovní výbavy.



Pravidelný pohyb je pro děti i vás samotné prospěšný a přináší spousty pozitiv. Motivujte děti k aktivnímu trávení volného času, nechte je vybrat si aktivitu, která je baví, a vytvořte jim prostředí, kde se budou cítit podporované. Prospějete jim tak v současnosti v budoucnosti. Hodně štěstí!