Pro polovinu Čechů je udržitelné podnikání aktuálním tématem

Rekordní vlna veder v Británii již třetím dnem narušila dopravu. Hasiči zůstávají po úterních požárech v pohotovosti, i když zatažená obloha a přeháňky přinesly úlevu od spalujících teplot posledních dnů, uvedla agentura AP.

Meteorologové předpovídají, že v Londýně bude ve středu 26 stupňů Celsia, tedy výrazně méně než rekordních 40,3 stupně Celsia, které byly naměřeny v úterý v Coningsby ve středovýchodní Anglii. Na 33 dalších místech byla v úterý zaznamenána maxima, která překonala dosavadní rekord 38,7 stupně Celsia z roku 2019.

Přesto zůstává hlavní železniční trať z Londýna do Edinburghu uzavřena až do poledne. Nyní pokračují práce na opravě elektrického vedení a signalizačního zařízení poškozeného úterním požárem, který způsobilo horko, uvedl železniční provozovatel London and North Eastern Railway (LNER).