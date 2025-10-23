Pro čtvrtinu lidí je půjčka běžný finanční nástroj

Čtvrtina lidí bere půjčování jako běžnou součást života, stejný počet respondentů uvedl, že by se lidé neměli zadlužovat nikdy. Tři čtvrtiny lidí se shodne, že půjčování je riziko, jak vyplynulo z nedávného průzkumu Creditea na reprezentativním vzorku 1000 respondentů po celé ČR. Interní údaje Creditea ukazují, že roste zájem o online půjčky, a to i mezi starší věkovou kategorií, která stále více využívá digitální technologie.
Půjčování je běžnou součástí života, ale má svá rizika
Dle průzkumu, který realizoval Ipsos pro Creditea, považuje čtvrtina lidí půjčování peněz za přirozenou součást života, ale tři čtvrtiny lidí se shodne, že půjčování je vždy spojeno s určitou mírou rizika. 25 % dotázaných si myslí, že by si lidé neměli vůbec půjčovat.
"Pokud si lidé potřebují vzít půjčku, je vždy potřeba vybírat licencovaného poskytovatele úvěru a nepodepisovat smlouvu bez přečtení. Lidé by si měli uvědomit, zda budou mít dostatek finančních prostředků na měsíční splátku. Zodpovědní poskytovatelé prověřují úvěruschopnost žadatele o úvěr velmi pečlivě, a to platí i u online půjček," popisuje Jan Fišar, country manager Creditea, digitální divize společnosti Provident Financial.
Zájem o online půjčky roste
V roce 2024 počet zákazníků online úvěru Creditea meziročně vzrostl o 20 %. Půjčka Creditea je revolvingovým typem úvěru, přičemž celý proces od žádosti až po schválení probíhá online. Díky nové mobilní aplikaci mají zákazníci kontrolu nad finanční rezervou stále po ruce. V aplikaci zákazník získá aktuální informace o výši a termínu splatnosti příští splátky, kolik má celkově splaceno i kolik mu zbývá k doplacení. Z interních průzkumů půjčky Creditea vyplývá, že si lidé nejvíce půjčují na pračku, notebook a automobil, ale řeší půjčkou i zdravotní problémy, například opravu zubů.
Za hypotéku se nestydíme, za úvěr u nebankovky spíše ano
S informací o tom, že mají lidé hypotéku, se běžně svěří známým nebo rodině až 70 % lidí. Také leasing nebo půjčku na auto lidé před známými nebo rodinou příliš neskrývají, až 62 % o této půjčce hovoří. S dalšími úvěrovými produkty se ale už nesvěřujeme.
"U kontokorentu, kreditní karty nebo bankovní spotřebitelské půjčky je to spíše dané tím, že to není zkrátka zajímavá informace pro sdílení se známými. U nebankovních úvěrů hraje daleko větší roli i pocit studu nebo ochrana soukromí," uvádí Jan Fišar, country manager Creditea. 17 % se za nebankovní půjčku stydí, 21 % ji považuje za soukromou věc, s kterou se nesvěřuje. Jakýkoliv úvěr považují za čistě soukromou věc spíše starší ročníky.
Které informace jsme ochotni sdílet při žádosti o úvěr
77 % lidí považuje za naprosto normální chtít po žadateli o úvěr ověření totožnosti a příjmu a nahlížení do úvěrových registrů (71 %). Pouze 4 % dotázaných uvedlo, že mohou poskytovatelé sledovat jejich chování na sociálních sítích.