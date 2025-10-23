Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Pro čtvrtinu lidí je půjčka běžný finanční nástroj

komerční článek
před 2 hodinami
25 % lidí bere půjčování jako běžnou součást života, dle nedávného průzkumu pro Creditea.
Foto: komerční článek

Čtvrtina lidí bere půjčování jako běžnou součást života, stejný počet respondentů uvedl, že by se lidé neměli zadlužovat nikdy. Tři čtvrtiny lidí se shodne, že půjčování je riziko, jak vyplynulo z nedávného průzkumu Creditea na reprezentativním vzorku 1000 respondentů po celé ČR. Interní údaje Creditea ukazují, že roste zájem o online půjčky, a to i mezi starší věkovou kategorií, která stále více využívá digitální technologie.

Půjčování je běžnou součástí života, ale má svá rizika

Dle průzkumu, který realizoval Ipsos pro Creditea, považuje čtvrtina lidí půjčování peněz za přirozenou součást života, ale tři čtvrtiny lidí se shodne, že půjčování je vždy spojeno s určitou mírou rizika. 25 % dotázaných si myslí, že by si lidé neměli vůbec půjčovat.

"Pokud si lidé potřebují vzít půjčku, je vždy potřeba vybírat licencovaného poskytovatele úvěru a nepodepisovat smlouvu bez přečtení. Lidé by si měli uvědomit, zda budou mít dostatek finančních prostředků na měsíční splátku. Zodpovědní poskytovatelé prověřují úvěruschopnost žadatele o úvěr velmi pečlivě, a to platí i u online půjček," popisuje Jan Fišar, country manager Creditea, digitální divize společnosti Provident Financial.

Zájem o online půjčky roste

V roce 2024 počet zákazníků online úvěru Creditea meziročně vzrostl o 20 %. Půjčka Creditea je revolvingovým typem úvěru, přičemž celý proces od žádosti až po schválení probíhá online. Díky nové mobilní aplikaci mají zákazníci kontrolu nad finanční rezervou stále po ruce. V aplikaci zákazník získá aktuální informace o výši a termínu splatnosti příští splátky, kolik má celkově splaceno i kolik mu zbývá k doplacení. Z interních průzkumů půjčky Creditea vyplývá, že si lidé nejvíce půjčují na pračku, notebook a automobil, ale řeší půjčkou i zdravotní problémy, například opravu zubů.

Za hypotéku se nestydíme, za úvěr u nebankovky spíše ano

S informací o tom, že mají lidé hypotéku, se běžně svěří známým nebo rodině až 70 % lidí. Také leasing nebo půjčku na auto lidé před známými nebo rodinou příliš neskrývají, až 62 % o této půjčce hovoří. S dalšími úvěrovými produkty se ale už nesvěřujeme.

"U kontokorentu, kreditní karty nebo bankovní spotřebitelské půjčky je to spíše dané tím, že to není zkrátka zajímavá informace pro sdílení se známými. U nebankovních úvěrů hraje daleko větší roli i pocit studu nebo ochrana soukromí," uvádí Jan Fišar, country manager Creditea. 17 % se za nebankovní půjčku stydí, 21 % ji považuje za soukromou věc, s kterou se nesvěřuje. Jakýkoliv úvěr považují za čistě soukromou věc spíše starší ročníky.

Které informace jsme ochotni sdílet při žádosti o úvěr

77 % lidí považuje za naprosto normální chtít po žadateli o úvěr ověření totožnosti a příjmu a nahlížení do úvěrových registrů (71 %). Pouze 4 % dotázaných uvedlo, že mohou poskytovatelé sledovat jejich chování na sociálních sítích.

 
Mohlo by vás zajímat

Moskva varuje EU před tvrdou reakcí na zmrazená ruská aktiva

Moskva varuje EU před tvrdou reakcí na zmrazená ruská aktiva

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení

Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení
Právě se děje Obsah Komerční článek

Právě se děje

Aktualizováno před 13 minutami
Moskva varuje EU před tvrdou reakcí na zmrazená ruská aktiva

ŽIVĚ
Moskva varuje EU před tvrdou reakcí na zmrazená ruská aktiva

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 19 minutami
Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

O aktuálním vývoji okolo Ukrajiny si v novém díle podcastu Kaviárové tousty povídal novinář Jiří Just se svou kolegyní Lucií Sulovskou.
před 20 minutami
Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Na evropské automobilky se valí problém obřích rozměrů. Kvůli obchodní válce mezi USA a Čínou jim začínají docházet obtížně nahraditelné součástky.
Aktualizováno před 29 minutami
Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení

ŽIVĚ
Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 48 minutami
Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Před modlitbou papež přijal britského panovníka, kterého doprovází na návštěvě Vatikánu manželka. Mluvil s ním několik desítek minut, uvádí agentury.
před 49 minutami
Kolik zubů vám zbývá? Studie odhalila, že to může napovědět, jak dlouho budete žít

Kolik zubů vám zbývá? Studie odhalila, že to může napovědět, jak dlouho budete žít

Rychlost, s jakou ve stáří přicházíme o zuby, může úzce souviset s rizikem předčasného úmrtí.
Aktualizováno před 57 minutami
Tereza Ramba je zubařkou v tajemné vile. Do kin vstoupil kouzelný film Cukrkandl
1:45

Tereza Ramba je zubařkou v tajemné vile. Do kin vstoupil kouzelný film Cukrkandl

V autorském dobrodružném snímku režiséra a scenáristy Pavla Jandourka se objeví i Jiří Lábus, Marek Adamczyk, Vica Kerekes či Jiří Dvořák.
Další zprávy