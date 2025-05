Připravte se na Veletrh vědy – největší popularizační akci roku!

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

100 expozic, 3 dny a desítky hodin poznání – devátý ročník Veletrhu vědy je za dveřmi.

Od 5. do 7. června budou pražské Letňany opět patřit vědě. Ve více než 100 expozicích se představí téměř všechny vědecké disciplíny, často velmi interaktivně a zábavně. Letošní Veletrh vědy opět nabídne mimo jiné také přednášky, diskuse a science show. Otevřeno je od 10:00 do 18:00 a vstup je zdarma.

Kdo by nechtěl být na chvíli vědcem, ponořit se do experimentů, archivů nebo do fascinujícího světa rostlin či kriminalistiky? V areálu PVA Expo Praha je možné za tři dny stihnout téměř vše.

Na ploše okolo 8200 m² svůj výzkum představí nejen pracoviště Akademie věd ČR, ale i další instituce, univerzity nebo science centra z celé ČR.

Po celou dobu je možné navštívit například vesmírné městečko. V nafukovacím planetáriu si můžou lidé za pomoci virtuální reality zkusit, jaké to je na Měsíci nebo jakému přetížení čelí astronauti. V městečku vědci také přiblíží projekt Bolidozor, který se zaměřuje na sledování meteorů pomocí odrazu radiových signálů.

Zemětřesení i Masaryk v pohybu

Geofyzikální ústav AV ČR zájemcům umožní vytvořit si své vlastní zemětřesení. Na seizmickém vibračním stole si můžou postavit vlastní budovu a pozorovat, zda odolá zemětřesným vlnám či nikoli. Kolegové z Biologického centra zase návštěvníky přesvědčí, že i když rostliny nechodí, neskáčou ani nelétají, jejich život je plný pohybu.

V pohybu byl také T. G. Masaryk - projel Evropu, Asii a USA ze západu na východ. Prostřednictvím cest ho představí expozice Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Bude také možné nahlédnout do forenzní laboratoře Kriminalistického ústavu Policie ČR a zjistit, jak věda pomáhá v boji proti zločinu. Chybět nebudou ani chemické pokusy nebo odhalování padělků uměleckých děl.

Multimediální sál nabídne science show i odborné diskuse

Každý rok se v multimediálním Keplerově sále odehraje několik science show, přednášek a diskusí, na které je však potřeba se předem registrovat zde. Při přednáškách se posluchači například dozvědí, jestli je pero mocnější meče nebo jak nesprávně bývají zpracovány fyzikální jevy ve filmech.

Science Point - menší stage, větší poklad

Součástí festivalu je opět menší pódium nazvané Science Point, které návštěvníky zaujme kratšími zábavnými přednáškami. Čtvrtek patří astronomii, mluvit se bude třeba o prvním ZERO-G letu v ČR nebo o černých dírách jako vesmírných laboratořích. V pátek se lidé můžou těšit na příběhy skal, které (ne)ustojí čas, i na "Vědu na houby". V sobotu přijde na přetřes téma umělé inteligence a dojde třeba i na odpověď na otázku, proč je pro robota složitější otevřít dveře než udělat salto. Probírat se bude též etika vojenských robotů.

Ve všech expozicích můžou lidé nejen získávat nové informace, ale také přímo mluvit s vědci o tom, co je zajímá. Na Veletrhu vědy si každý bude moci vyzkoušet vědu na vlastní kůži, zjistit, co všechno do lidských životů přináší, v čem může pomoci a jak také jí můžou pomoci i sami nevědci.

Kompletní seznam interaktivních expozic a doprovodný program je k dispozici na webových stránkách veletrhu.

"Děkujeme partnerům za podporu!"