Přechod do cloudu je dnes nutností. Nejen kvůli ochraně dat, ale i pozici na trhu

Cloudové služby firmu chrání, ale také ji udržují konkurenceschopnou – v očích zákazníků i uchazečů o zaměstnání. Třeba jako v Lundegaard a.s.

Alespoň jedno cloudové řešení v Česku využívá 77 % firem. Vyplývá to ze zprávy softwarové společnosti SAP z roku 2022.

Důvodů, proč cloudové služby používat, je několik. Své o tom ví i společnost Lundegaard a.s., která už několik let využívá bezpečný cloud od Vodafonu.

V čem tkví hlavní kouzlo cloudu

Cloudové služby v Lundegaard a.s. fungují několika způsoby. Nejenže firmu chrání, ale také na nich v podstatě stojí celý její byznys. Lundegaard a.s. totiž privátní cloud používá nejen pro stávající aplikace, které poskytuje svým klientům, ale i jako prostředí, kde testuje aplikace nové.

Jako hlavní výhodu privátního cloudu pak Lundegaard a.s. vnímá především skutečnost, že ho neomezují žádná pravidla a má cloud plně pod svou kontrolou.

"V minulosti nás brzdilo, že jsme museli nejdříve poslat požadavek dodavateli, abychom něco upravili. Sami jsme přitom věděli, že jde o jednoduchý úkon na pár minut, a bylo frustrující, že na něj musíme čekat," zmiňuje Libor Šnobl, který v Lundegaard a.s. pracuje jako CIO.

Další nespornou předností cloudových služeb je pro společnost Lundegaard a.s. vyšší efektivita firmy a snížení nákladů na práci IT odborníků. "Kdyby naše firma cloud nepoužívala, musela by mít vlastní serverovnu, o kterou by se starali zaměstnanci. Díky cloudu ale můžeme naše IT specialisty přesměrovat tam, kde je jejich práce potřeba mnohem víc," popisuje Libor Šnobl.

Podobně jako ostatním firmám i Lundegaard a.s. pomáhá cloud držet si pevnou pozici na trhu. I na tom pracovním. Libor Šnobl totiž dodává, že v dnešní době se IT specialisté, kteří hledají zaměstnání, rozhlížejí hlavně po firmách používajících cloud. Užívání cloudu tak funguje v podstatě jako taková pečeť, která prozrazuje, že je firma moderní a inovativní.

S tím správným partnerem jde vše

Uzavřít před dvěma lety partnerství s Vodafonem se společnost Lundegaard a.s. rozhodla z jednoho prostého důvodu: Vodafone byl firmě schopný poskytnout až 1,5krát vyšší výkon, než který odebírala u tehdejšího dodavatele.

Proces implementace cloudových služeb včetně nastavování a testování zabral jeden rok. Sám Libor Šnobl ale přiznává, že veškeré prodlevy byly cílené: "Mohlo to trvat i jeden kvartál, ale potřebovali jsme na všechno jít pomalu a postupně si připravovat další kroky."

Přestože na první pohled vypadá, že celý proces implementace je komplikovaný, opak je pravdou. "Ukázalo se, že technologie našeho tehdejšího dodavatele a Vodafonu jsou podobné a používají kompatibilní formáty. Nakonec jsme tedy vyexportovali celé virtuální stroje, které byly u našeho původního dodavatele, a Vodafone je naimportoval. To mě šokovalo. Vůbec jsem netušil, že bude celý tenhle krok tak snadný," popisuje Libor Šnobl.

Libor Šnobl také přiznává, že byl zpočátku velmi nedůvěřivý. "Byli jsme naučení, že všechno trvá dlouho a že se i za málo platí vysoké poplatky. Vodafone ale přišel s úplně jiným nastavením a mentalitou." Lundegaard a.s. od Vodafonu požadoval vytvoření vlastního aplikačního programového rozhraní. K jeho spokojenosti pak přispělo, že Vodafone splnil své zadání o 2 měsíce dříve, než se původně předpokládalo.

"Nechtěl bych se vracet zpátky do dob, kdy jsme nad naším cloudem neměli kontrolu," uzavírá své zkušenosti Libor Šnobl. "V public cloudu by nás všechno stálo čtyřikrát víc. Stačí v něm jen nastavit infrastrukturu a už za to platíte. Naši klienti by takové výdaje nezvládli a spolupracovat s Lundegaard a.s. by nechtěli."

Cloudové služby od Vodafone Business

"Přechod do cloudu nebo změnu jeho poskytovatele vnímají firmy jako velmi rizikový proces. Našim zákazníkům proto poskytujeme migrační služby na nejvyšší úrovni - tak aby nijak nenarušily provoz jejich podnikání. Naším cílem je, aby byl přechod do cloudu co nejhladší," komentuje situaci Luboš Pech, ředitel produktů a služeb pro firemní zákazníky společnosti Vodafone.

Ochraňte svá data, snižte své náklady a využívejte cloudové služby tak, jak budete potřebovat. Vodafone vám s tím pomůže.