Praktický návod na uspořádání šatních regálů, který vám ušetří drahocenný čas

Patříte k lidem, kteří ráno vstávají s dostatečným předstihem, v klidu si dopřejí horkou sprchu, vychutnají si snídani a následně se vydají do práce? Nebo spadáte do kategorie lidí, kteří si ráno rádi přispí a do práce zásadně sprintují? Oběma skupinám přinesou přehledně uspořádané šatní regály radost.

Šatní regály lze umístit kamkoliv Menší byty mají tu nevýhodu, že jen zřídkakdy jsou jejich obyvatelé ochotni vzdát se jedné místnosti a proměnit ji na šatnu. Zato majitelé větších bytů tuto možnost většinou mají. Skvělým řešením pro menší i větší byty jsou šatní regály. Jejich velikost si totiž zvolíte podle svých prostorových možností a skvěle se hodí do ložnice, dětského pokoje, garáže i do chodby. Organizéry a úložné boxy Aby šatní regály vypadaly pěkně, je nutné v nich oblečení uspořádat. Skvělými pomocníky jsou v takové situaci organizéry a úložné boxy. Existuje jich nepřeberné množství v celé řadě barev i velikostí. Některé organizéry mají přihrádky, jiné jsou závěsné a pro každý typ oděvu existuje ideální kus. Úložné boxy schovají vaše sezónní oblečení a ochrání před prachem a poškozením. Jednotlivé poličky rozdělte do sekcí Tápete při vymýšlení nejvhodnějšího rozdělení šatního regálu? S pomocí organizérů a boxů si můžete jednotlivé poličky rozdělit do menších sekcí a v jednom patře skladovat trička, spodní prádlo i ponožky. Aby bylo kategorizování co nejsnazší, uvědomte si, jakých oděvů máte nejvíce a těm poskytněte více prostoru. Plesové šaty, sáčka a další společenské oděvy, které nenosíte příliš často, uložte do speciálních obalů na obleky. Nebude se na ně prášit a kdykoliv budou připravené k nošení. Šatní regály vám poskytnou ideální přehled o vašem oblečení a pokud v nich jednotlivé kusy oděvy uspořádáte do sekcí, vypadají i velmi elegantně.