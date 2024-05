Poznejte Liberecký kraj – na kole, pěšky, po vodě i z výšky

Nazujte boty, nasedněte na kolo nebo se uvažte do sedáku. To a více zažijete v Libereckém kraji.

Křížem krážem pěšky po kraji

Máchova cesta

Pro romantiky tělem i duší, pro vášnivé cestovatele a pro obdivovatele české historie a literatury je nejlepší volbou pro své kroky Máchova cesta. Karel Hynek Mácha. Jeden z největších básníků českého romantismu, vášnivý milovník přírodních fenoménů i obdivuhodný chodec, který se ke svým životním dílům inspiroval právě v místech, kudy dnes na jeho počest prochází zmíněná stezka. Máchova cesta je součástí červeně vyznačené mezinárodní trasy E10 a v délce 61 km se vine od města Mělník až k Zahrádkám u České Lípy.

Zlatá stezka Českého ráje

Zlatá stezka Českého ráje je určena zejména pro ty, kteří se nebojí překonávat 119 km plných hlubokých údolí a skalních měst, kteří se neztratí ve skalním bludišti a pro ty, kteří si troufají na zdolání vrchů a bloudění v borových lesích. Červeně značená turistická stezka má svůj počátek v Mladé Boleslavi, odkud vede přes Mnichovo Hradiště přes Hruboskalsko, Turnov, Malou Skálu, Besedické skály, Kozákov. Závěrečná etapa vás zavede až do pohádkového Jičína.

Ze sedla kola

Pro milovníky cyklistiky byly v loňském roce proznačeny nové stezky. Konkrétně cyklostezka Ploučnice, které se díky charakteru území, kterým prochází, přezdívá "zelená cyklomagistrála". Řeka na svém 106 km dlouhém toku vytváří množství meandrů i proto a pro nedotčenou okolní přírodu bývá označována jako řeka romantiků. A podél ní byla proznačena 78 km dlouhá cyklotrasa, která vás povede od až k pramenu řeky Ploučnice. Cyklostezka sv. Zdislavy, patronky Libereckého kraje, české šlechtičny, léčitelky a ochránkyně chudých, která ve 13. století žila na zámku Lemberk v Jablonném v Podještědí - to je 38 km dlouhá cyklostezka, která propojí Nový Bor a Bílý Kostel nad Nisou.

Liberecký kraj jako na dlani

Během posledních 3 let vyrostlo v Libereckém kraji 5 nových rozhleden, které vám zpestří výlety a nabídnou pohled na Liberecký kraj z výšky. Na počátku 20. století se stavěly rozhledny především kamenné, v současnosti to jsou spíše kovové a dřevěné konstrukce, které zdobí vrcholky hřebenů liberecké krajiny. A kdeže jsou ty nové? Tím posledním počinem z roku 2023 je rozhledna Hamštejn na stejnojmenném hřebeni, po kterém se můžete dostat až na nejvyšší horu Českého ráje - KozákovV Jizerkách se objevily hned 2 nové rozhledny - na Světlém vrchu, jejíž vrcholová plošina je jako čapí hnízdo a na protějším kopci byla postavena netradiční vyhlídka Špička na Malém Špičáku. Pochází z dílny architektonického studia Mjölk a svým tvarem odkazuje na historii bobování a bobové dráhy na Tanvaldsku. Další ze skvostů se může pyšnit lesopark Hlídka Na Stráži v Rokytnici nad Jizerou. Do zdejší krajiny zasadilo i zde studio Mjölk citlivě 4 vyhlídky. Jen pozor - nejsou pro každého. Tak se přijeďte přesvědčit, zda jste schopní pokořit Lišku, Horníka, Medvěda a Ovci, jak se jednotlivé vyhlídky jmenují. Na nejvyšším vrcholu Lužických hor, hoře Luž, stávala již v 19. století dřevěná chata s vyhlídkou. Celý areál však v roce 1946 zpustošil požár a novou výstavbu musel kopec čekat až do roku 2020, kdy byla slavnostně otevřena nová rozhledna.

TIP REDAKCE

Pro odvážlivce se nabízí ještě jeden zajímavý tip - ferratové lezení. Díky kombinaci adrenalinu a bezpečnosti tento původně alpský sport v posledních letech prožívá velký boom. Via ferrata Vodní brána je nedaleko Semil a budete se na ní kochat pohledem na visutou lávku na Riegrově stezce. Přijeďte, zdolejte a mějte dobrý pocit, že jste překonali sami sebe.

Liberecký kraj je plný tipů, míst a akcí, kam vyrazit. Pro inspiraci zajděte na www.liberecky-kraj.cz, nebo na sociální sítě, kde najdete Liberecký kraj jako Region Liberec.