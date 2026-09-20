Zeman s Rajchlem vystoupili na konferenci s Putinovým ideologem, svou účast hájí

Na konferenci v Praze vystoupil prostřednictvím videopřenosu ruský politolog Fjodor Lukjanov, který je na sankčním seznamu Evropské unie a patří mezi výrazné zastánce politiky prezidenta Vladimira Putina.
Na jeho účast a vystoupení v panelu s představiteli SPD v sobotu upozornily Seznam Zprávy. Akce spolku Svatopluk se zúčastnili také místopředseda sněmovního výboru pro obranu Jindřich Rajchl (PRO) a bývalý ministr vnitra Martin Pecina.
Lukjanov kvůli evropským sankcím nemohl do Česka přijet osobně, do diskuse se proto zapojil online prostřednictvím videomostu. Ve svém vystoupení mimo jiné tvrdil, že ruské hrozby použitím jaderných zbraní mají Západ upozornit na nebezpečí další podpory Ukrajiny.
Evropě podle jeho mínění chybí debata o míru a západní země se podle něj příliš soustředí na vítězství ve válce. Ve svém vystoupení přitom vůbec nezmínil ruskou odpovědnost za rozpoutání války ani pokračující útoky na Ukrajinu.
Lukjanov je od roku 2022 na sankčním seznamu EU. Unie jeho zařazení zdůvodňuje mimo jiné tím, že prostřednictvím své práce ve Valdajském klubu a časopisu Russia in Global Affairs podporuje zahraničněpolitické postoje Kremlu a přispívá k šíření ruských dezinformačních narativů. Lukjanov dlouhodobě působí jako komentátor ruské zahraniční politiky a opakovaně se účastní debat s Putinem.
Rajchl v jednom panelu
Na konferenci s ním v jednom panelu vystoupil také Rajchl. Ten ve své řeči kritizoval média a uvedl, že účast na akci považoval za důležitou kvůli možnosti diskutovat i s lidmi s odlišnými názory. Spolu s ním v panelu seděl Pecina, který podle Seznam Zpráv před akcí uvedl, že o účasti sankcionovaného Lukjanova nevěděl.
Během debaty následně zpochybňoval ruskou odpovědnost za výbuchy ve Vrběticích a uvedl, že podle něj pro ni nejsou dostatečné důkazy.
Konference se zúčastnil také bývalý prezident Miloš Zeman. Ve svém vystoupení mluvil mimo jiné o vztazích s Čínou a kritizoval české politiky, kteří udržují vztahy s Tchaj-wanem. Na akci měl původně vystoupit také bývalý europoslanec Jan Zahradil, svou účast ale odvolal poté, co se dozvěděl o plánovaném vystoupení Lukjanova.
Premiér Andrej Babiš (ANO) se k účasti Rajchla na konferenci dosud nevyjádřil. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že k účasti Rajchla na akci nemá co říct. Rajchl podle něj není poslancem hnutí ANO a Havlíček mu proto nemůže zakazovat vystupovat v diskusích.
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