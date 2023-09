Podle jakých parametrů volit trendy dámský overal?

Pokud chcete letos zazářit, zkuste do svého šatníku zařadit i stylový overal pro ženy. Ten však může mít mnoho podob. Pokud si nevíte rady, podle jakých kritérií dámský overal vybírat, nezoufejte. Na následujících řádcích vám totiž poradíme, jak se to správně dělá. Proto čtěte a nenechte si ujít naše tipy, rady a postřehy.

Jaké barvy, vzory a motivy na overalu budou letos in?

Chcete-li, aby byl váš outfit s overalem vyšperkovaný do posledního drobného detailu, bude to chtít pořídit overal v trendy barvách. Letos budou hrát prim přírodní a pastelové barvy. Světle modrý, oříškový i zelený dámský overal tak bude v letošní sezóně dobrou volbou. Vsadit můžete ovšem i na starou a dobrou bílou nebo černou klasiku. Černá i bílá jsou barvy univerzální, které z módy nevychází. Ženy je snadno sladí i s dalším pestrobarevným oblečením nebo s oděvy se vzory a s motivy. In budou ty květinové a zvířecí. Pozadu nezůstávají ani klasické proužky, puntíky nebo kostky. Vzorovaný pak může být i samotný overal. K overalu se vzory a s motivy však volte už jen decentní jednobarevné svetříky či bundy. Příliš vzorů a motivů v jednom outfitu by totiž mohlo působit nepřirozeným a nesourodým dojmem. Sněhový overal pak můžete zařadit i do tzv. celobílého outfitu. Ty budou hitem letošní sezóny.

S jakým oblečením, obuví a s jakými módními doplňky sladit overal, aby byl outfit dokonalý?

K módnímu overalu vám budou slušet dámské bundy v riflovém nebo v koženém provedení. In budou i tzv. přechodové bundy. Overaly mohou ženy kombinovat také s mladistvými sneakersy. In budou kousky na vysoké platformě. Volit však můžete i modely obuvi na nízké podrážce. Ta by pak měla být dobře odpružená, aby zvládla tlumit dopady chodidel při kontaktu se zemí. Dámské overaly pak mohou slečny a ženy vkusně sladit i s koženými módními doplňky. Ty by měly mít nejen podobnou nebo stejnou barvu, ale také strukturu. Hladké patří k hladkému a broušené zase k broušenému. Tím se outfit sjednotí. Může se jednat o kožené semišové kabelky, ale také o pásky nebo o řemínky od hodinek.

Z jakého materiálu a v jakém střihu volit dámský overal pro letošní sezónu?

Aby byl náš overal pohodlný, měly bychom ho volit ve správném střihu. Také by měl být vyrobený z odolného a kvalitního materiálu. Zaměříme-li se na střih, mohou ženy volit slim fit i regular fit kousky. Slim fit verze overalu pro ženy se hodí zejména pro ty dámy, které mají štíhlou nebo vysportovanou postavu. Ženy, které mají nějaké to kilo navíc, spíše ocení módní kousky v regular fit nebo v relaxed fit střihu. Jsou totiž vzdušnější a nabídnou tak ženám vysokou míru komfortu za každé situace. Pro inspiraci se můžete podívat např. i tady: https://www.sinsay.com/cz/cz/zena/obleceni. Zde si přijde na své i ta nejnáročnější zákaznice. Co se týče materiálu, mohou dámy vybírat kousky z přírodních a ze syntetických látek. V poslední době jsou na výsluní zejména přírodní modely overalů pro ženy. Jsou totiž příjemné na dotek, hodně toho vydrží a navíc jsou i tzv. udržitelné. Udržitelný koncept života propagují v dnešní době snad všechny módní světové značky. Určitě se tak nemusíte bát, že by nebylo z čeho vybírat. Je tomu právě naopak.