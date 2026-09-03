Tady končí sranda! Macinka v pasti trollů? Zakuklenec a pistole pod stolem

Dvojitá léčka, maketa zbraně pod stolem a ministr zahraničí naproti zakuklenci. Vicepremiér Petr Macinka (Motoristé) vyrazil na rozhovor s falešným publicistou, o kterém tvrdí, že ho okamžitě prokoukl. Nový podcast Aktuálně.cz Tady končí sranda analyzuje nejen politický trolling v trumpovském stylu, ale i děravou bezpečnost člena české vlády.
Ministr zahraničí a vicepremiér Petr Macinka vyrazil na rozhovor s anonymním publicistou Thomasem Pauknerem, za kterého se ale podle účastníků vydával Vojtěch Pšenák, muž napojený na skupinu kolem influencera Mikea Oganesjana. Macinka následně tvrdil, že lest prohlédl, muže okamžitě poznal a rozhodl se hru dohrát.
V době natáčení nového podcastu serveru Aktuálně.cz s názvem Tady končí sranda ale ještě nebyl zveřejněný celý záznam setkání. „Může tam být moment, kdy Petr Macinka si rozhalí hruď a řekne: A já vás taky nahrávám, všechno jsem celou dobu věděl,“ upozornil Pavel Štrunc.
Matyáše Zrna by takový scénář nepřekvapil. „On je takovej Donald Trump, český politik, úměrně českému významu. Umí tu hru hrát,“ řekl s tím, že Macinka využívá trolling i přímou komunikaci s voliči.
Důležitější než otázka, kdo koho nachytal, je ovšem podle trojice redaktorů Aktuálně.cz bezpečnost ministra zahraničí. Na zveřejněných fotografiích byla podle diskutujících vidět mimo jiné maketa pistole připevněná pod stolem. „Ta skupina chtěla dát najevo, že člen vlády, vicepremiér, není schopen se o sebe postarat z bezpečnostního hlediska,“ soudí Štrunc.
Viet Tran pak připomněl roli policejní ochranky: Pokud Macinku na místo doprovázela, měla studio zkontrolovat a identifikovat přítomné osoby. „V momentě, kdy se neztotožní, tak ten rozhovor nemohl proběhnout, pokud tam ta ochranka byla,“ uvedl.
„Neumím si představit, že by třeba sem přišla ochranka a já bych tady seděl jako v kukle a v černých brýlích a řekl bych: Pane ministře, vítejte,“ dodal Matyáš Zrno.
Kauza podle debaty přichází pro Motoristy v citlivou chvíli, kdy mají s premiérem Andrejem Babišem řešit rozpočet. Tran míní, že Macinka patří mezi politiky Motoristů, na které Babiš ještě do určité míry dá, podobné aféry mu ale jeho pozici neusnadňují.
Štrunc zároveň upozornil, že permanentní pozornost může Motoristům pomáhat držet se v centru politické debaty. Zrno pak celý paradox shrnul jednou větou: „Opět se nebavíme o rozpočtu, ale bavíme se o návštěvě ministra ve studiu u nějakého zakuklence.“