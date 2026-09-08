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Střelnice

Válka potrvá. Evropa musí udělat jednu věc, varuje Pojar

Střelnice Matyáše Zrna - Tomáš Pojar.

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
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Válka jen tak neskončí a nám nezbývá než Putina dál vyčerpávat, myslí si bývalý poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar v podcastu Střelnice. České vládě vyčítá nízké výdaje na obranu a odmítnutí ručit za společnou evropskou půjčku Ukrajině. Spor mezi prezidentem a vládou vnímá jako nepříjemný, ale ne katastrofální. Filip Turek by podle něj nebyl horším ministrem než Kavan nebo Zaorálek.

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Války většinou trvají dlouho a nemají jednoznačné vítěze, říká Pojar. Pokud Vladimir Putin dosáhne plné kontroly nad Doněckou oblastí, může se pokusit o postup na Cherson, Záporoží, Oděsu či Kyjev. Západu nezbývá než Rusko dále ekonomicky i vojensky vyčerpávat, dokud mají Ukrajinci vůli k obraně. Pokud by totiž k příměří došlo předčasně, spousta Evropanů začne Rusko znovu objímat a sankce postupně odbourá.

Česko si podkopává vlastní pozici alibismem. Nedává dost peněz na obranu a odmítli jsme ručit za evropskou půjčku Ukrajině. „Tuto půjčku Česká republika stejně zaplatí z rozpočtu EU, přišli jsme ale o možnost, aby z ní čerpala naše ekonomika. Zatímco Švédové prodávají Ukrajincům stíhačky Gripen a ručení se jim bohatě vrátí, české firmy zůstaly bez vládní podpory.“ V očích Západu jsme podle Pojara za černé pasažéry, což nám spojenci vrátí při nejbližším vyjednávání o rozpočtu EU pod heslem solidarita za solidaritu.

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Pojar zavzpomínal i na první telefonát Volodymyra Zelenského Petru Fialovi třetí den války. „Nebylo to o zdvořilostech. Vůbec neděkoval. Rovnou chtěl rakety,“ vzpomíná Pojar. Rakety jsme ve výzbroji neměli, ale Česko poslalo těžkou techniku a munici a podle ukrajinských vojáků to byly právě české dodávky, které v klíčových týdnech zachránily Kyjev před pádem.

„Dělali jsme to na pomoc Ukrajincům, aby se dokázali bránit – tak to tam vnímali úplně všichni. Zároveň jsme to ale dělali i pro sebe: pro vlastní bezpečnost,“ říká Pojar. A připomíná, že peníze, které vláda uvolnila na podporu Ukrajiny a dodávky zbraní, se nám desetinásobně vrátily. „Něco šlo přes přeprodeje, ze kterých měly firmy zisk, a něco šlo přímo do prvovýroby. Naše ekonomika na tom tedy nakonec vydělala… Zbavili jsme se zbraní, které jsme nepotřebovali, a nakopli český průmysl.“

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Jaký má vztah k zbrojnímu průmyslu Andrej Babiš? „Andrej Babiš několikrát opakoval, že zbrojaři mají příliš vysoké zisky. Jenže ve chvíli, kdy přijde krize, je logické, že ti, kteří dokážou dodávat a situaci řešit, mají vysoké zisky. Buďme rádi, že tyto zisky zůstávají v České republice,“ říká Pojar a dodává: „Já bych byl rád, kdyby každý český miliardář, včetně Andrej Babiše, investoval do zbrojení. Tím by ten průmysl byl silnější a tím by měl větší podporu, když se zrovna někdo takový dostane do politiky. Respektive by tam nebyl takový odpor, který tam někdy cítím.“

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