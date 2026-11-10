Střelnice: Poprvé v životě jsem přál vítězství demokratům, přiznává konzervativec

Republikáni prohráli v amerických volbách i v Texasu, Georgii nebo v Jižní i Severní Karolíně, které patřily mezi jejich tradiční bašty. Podle ředitele Občanského institutu Romana Jocha ale Američané nezačali milovat demokraty. Svému prezidentovi dávají facku, protože jim zdražilo vše od nafty po rohlíky.
„Nepřekvapilo mě, že republikáni dostali na frak. Překvapilo mě, kde všude," říká Roman Joch v podcastu Střelnice Matyáše Zrna. Že opozice v půlce prezidentova druhého období posílí, se podle něj stalo Reaganovi, Bushovi i Obamovi. Jenže prohrát v silně republikánských jižanských státech je jiná liga.
Podle něj řada voličů, kteří v roce 2024 volili Donalda Trumpa, je dnes na prezidentskou administrativu tak naštvaná, že se rozhodla americké vládě „dát facku“.
„Trump nikdy nevysvětlil válku s Íránem. Zdražila pohonné hmoty a s nimi všechno ostatní. Galon nafty stál před válkou kolem 3,5 dolaru a teď přes šest. Nejvíc to bolí farmáře, jejichž stroje jedou na naftu,“ vypočítává důvody Joch. Proto se podle něj zlomil i Kansas, který zvolil demokratického senátora poprvé od třicátých let.
Přidává se pocit, že Trumpovo okolí bohatne. Kryptoměny, dary ze zahraničí, letadlo od Kataru, které po konci mandátu skončí v Trumpově prezidentské knihovně. „Když se všem daří, lidé tolerují, že se ti nahoře obohacují. Ale když mají pocit, že se jim daří zle a politici si dávají zákusky jako Marie Antoinetta, tak je to naštve.“
Trump mluví místo o Američanech o tanečním sále
„Trump dělá chybu, když má závěrečnou řeč a nemluví o problémech Američanů, ale o plesovém sále v Bílém domě. Voličům docvaklo, že žije v paralelní realitě,“ říká Joch.
Trumpovi Joch přesto přiznává některé zásluhy a splněné předvolební sliby: zastavení nelegální migrace, tlak na Evropany, aby brali vlastní obranu vážně, a rozbití ideologie diverzity a inkluze. Největší dědictví jsou podle něj soudci Nejvyššího soudu, které jmenoval Trump, ale kteří proti němu nyní hlasovali.
Demokraté vyhráli hlavně proto, že kampaň nepřepískli. Radikálové mají maximálně pětinu poslanců. Nečeká ale změnu u Ukrajiny. „Prezident rozhoduje a progresivní demokraty Ukrajina nezajímá.“
Joch přesto přiznává, že si i on poprvé v životě přál vítězství demokratů, „jako facku Trumpovi".