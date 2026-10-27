Střelnice: Jak zachránit ČT? Tenhle recept by se jí asi nelíbil. Expert vysvětluje

„Nezávislost ČT změnou financování nekončí,“ tvrdí v podcastu Střelnice Matyáše Zrna mediální konzultant Martin Malý. Boj se vede o redakci zpravodajství, „nastolování diskurzu přitom už dávno není v rukou médií. Média žijí z toho, co znamenala před 20 lety,“ upozorňuje. Uznává ale, že televize svou tvorbou vytváří společný kulturní kánon. Přesto ji označuje za „chráněnou dílnu“.
„Závislost na politické vůli existuje vždy, ať už skrze poplatky, či daně,“ říká Malý. Současná vyhrocená situace ale v podstatě znemožňuje normální debatu. „Nemůžeš říct - tak dobře, tak se uklidníme a pojďme se reálně bavit, o co vlastně jde. Ne, ne, ne, ne. Ty chceš zničit demokracii!“
Zpravodajství České televize považuje za velmi kvalitní. Myslí si ale, že jeho funkci mohou zastat i soukromá média. „Každé komerční medium je v podstatě nezávislé na politicích. Takže jakým způsobem je ta veřejnoprávnost nezávislá?“ ptá se Malý.
Českou televizi považuje za ekonomicky neefektivní. „Soukromý sektor má tlak na to, aby byl efektivní. Aby za co nejmenší náklady vydělal co nejvíc peněz. Česká televize tento tlak úplně nemá.“
Obavy z toho, že televize už léta musí hospodařit se stejným rozpočtem, ho nedojímají: „Co bychom za to dali v komerčních médiích, kdybychom pracovali se stejným rozpočtem.“ Česká televize je podle něj „svým způsobem chráněná dílna“.
Díky ní ale mohou „vzniknout věci, které by komerční televize nikdy neudělala. Budou to klidně vybroušený šperky“.
V debatě s Matyáše Zrnem uznává, že Česká televize vytvářela sdílený kulturní kánon, pomáhala tím společenské soudržnosti. „Vytváří to nějakou kolektivní paměť, jsou to všechno ty filmy, které jsme všichni viděli, všichni známe stejné hlášky,“ říká Zrno. Jenže to podle Malého mizí. „Už se díváme na to svoje, každý máme svoji vlastní televizi.“
Nebyla by tedy cesta z krize v zachování České televize bez redakce zpravodajství, která vzbuzuje nejvíc vášní? Poslechněte si Podcast Střelnice Matyáše Zrna!