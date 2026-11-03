„Kalousku, ty sv*ně, my tě oběsíme s celou rodinou.“ Dal mu několik facek. A dodnes nelituje

Před 13 lety dal Miroslav Kalousek mladíkovi několik facek. Za výkřiky, že ho oběsí s celou rodinou. Politik zaplatil pokutu, ale litovat odmítá dodnes. V podcastu Střelnice Matyáše Zrna se k tomu vrací – a stejně otevřeně mluví i o Andreji Babišovi, který z něj udělal „satana“, o demonstraci, kde řvali „Kalousku, vylez“, a o sněmovně, která podle něj hrubne.
„Kalousku, ty sv*ně, zloději, my tě oběsíme s celou rodinou – takhle nějak to znělo,“ vzpomíná. Spáchal přestupek, pokutu zaplatil, ovšem litovat odmítá.
„Tohle přesně na mě nikdo řvát nebude.“ Mladík se podle něj nikdy nepřihlásil: „Někdo mu dobře poradil, aby zůstal anonymní,“ soudí.
Stejně klidně někdejší ministr financí popisuje i demonstraci před úřadem vlády 7. června 2012. Deset tisíc lidí řvalo „Kalousku, vylez“ – tak vyšel.
„A oni se strašně naštvali, že jsem vylez. Vadilo jim to, protože pak bylo večer v televizi něco úplně jiného, než si přáli,“ vypráví Kalousek.
Babiš potřebuje satana
Současného premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše vnímá jako autoritáře, který se stylizuje do tatíčka pečujícího o všechny. „Takový politik potřebuje také protipól toho satana, který za všechno může. Ta volba padla na mně. Což bych měl brát jako vyznamenání,“ říká Kalousek.
Když se potkají, pozdraví se zdvořile. „Dokonce i nějaký nezávazný small talk jsme schopni absolvovat.“
V osobním kontaktu umí být Babiš podle Kalouska empatický a milý. „Když na tom marockém trhu chcete něco prodat, musíte být empatický a milý. On ten výcvik má.“
Opozici pak bývalý šéf lidovců a pozdější spoluzakladatel a předseda TOP 09 doporučuje přestat být reaktivní: premiér vyhrkne dvacet témat a oni jen reagují. „Cesta k vítězství je, když vy nastolujete ta témata,“ radí.
Poplatky nejsou záruka. Sněmovna hrubne
V boji o ČT jde Miroslav Kalousek proti oběma táborům. Nový mandatorní výdaj z rozpočtu odmítá jako nekrytý nesmysl – a zároveň bourá představu, že poplatky samy o sobě chrání nezávislost.
„Vytvořil se tady falešný fetiš. Finanční likvidaci můžete udělat stejně přes poplatky jako přes rozpočet,“ říká. Třeba odpuštěním poplatků seniorům 70+: „Teď bych chtěl vidět ty demonstrace.“
Vadí mu i způsob, jakým se změna ve sněmovně prosadila. „Zákeřný výpad ze zálohy. To se nedělalo.“ Každou sněmovnu je podle něj o něco hůř: forma místo obsahu, lidé, kteří se ani nezdraví. Politiky dělí na lídry a „tabulkáče“ – a tabulkáčů prý přibývá.
Ze zpětného pohledu Miroslav Kalousek lituje jen dvou hlasování, u kterých věděl, že jsou špatně: 14 krajů a přímá volba prezidenta. „Když je člověk přesvědčen, že je to špatně, má si stát za svým.“
Celý rozhovor najdete v podcastu Střelnice Matyáše Zrna.