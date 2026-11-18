„Byli to srdcaři, kteří cvičili ve svém volnu. Trénovali taktiku. Kupovali si vlastní výbavu, včetně neprůstřelných vest,“ popisuje krakovské policisty v podcastu Střelnice Matyáše Zrna bývalý policejní instruktor Zdeněk Charvát. Běžný polský policista vystřílí jen padesát nábojů ročně. „To já vystřílím za deset minut,“ říká Charvát. A upozorňuje, že městská policie v Polsku nenosí zbraně vůbec.
„Hned jsem si všiml na záběru, jak tam útočníka dostřeluje, že má pouzdro na pravé straně, ale střílí levou,“ vzpomíná Charvát, který je dnes majitelem výcvikové společnosti Hard Task. „Tak jsem si říkal, že má opravdu natrénováno. Zrovna to trénujeme taky – když je člověk zraněný, aby dokázal sebrat třeba pistoli ze země druhou rukou a pokračovat prostě do konce.“
„Když jsem ty záběry věděl, tak jsem řekl, wow, to je super. Asi do tří minut bylo vyřešeno. Ale bylo to hodně i o štěstí, kdy byli policajti přímo na tom náměstí nebo kousek od něj. A další štěstí bylo, že tam byli policajti, kteří sami o sobě hodně trénovali, kupovali si vlastní výbavu a chtěli to dělat. Prostě chtěli se s nimi utkat.“
Všechno ale mohlo dopadnout jinak. Běžný policista nemá ani neprůstřelnou vestu, ani škrtidlo, které si zraněný hrdina sám nasadil, ani výcvik. A ještě hůře na tom jsou strážníci městské policie. „Za policisty jeli i dva strážníci městské stráže,“ upozorňuje Charvát. „V takhle velkém městě si ředitel městské policie dovolí mít neozbrojené strážníky,“ diví se.
A jak je na tom Česko? „Když došlo ke střelbě na fakultě, tak to byly minuty a měli jste tam sto policajtů,“ vzpomíná Charvát. Praha má také útvary jako PMJ (Pohotovostní motorizovaná jednotka) a SPJ (Speciální pořádková jednotka). To jsou kluci, kteří cvičí každý týden.“
Jenže jejich ekvivalent mimo Prahu cvičí jednou za jeden a půl měsíce. „A někde v nějakém Šluknově, tak tam budete mít za 20 minut jedny měšťáky a jednu hlídku obvodního oddělení.“
Všechno se mělo změnit po střelbě v Uherském Brodu, kdy se zavedly prvosledové hlídky. V rámci okresu měla být vždy připravená dvě auta s policisty, kteří budou mít dlouhé zbraně (pušky nebo samopaly) a neprůstřelné vesty atd. „Ale je to jedenáct let, ještě jednou – jedenáct let. A ti policajti dodnes všichni nemají vesty, nemají přilby, nemají pušky, nemají výcvik,“ uzavírá Charvát v podcastu Střelnice Matyáše Zrna.