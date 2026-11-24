„Mainstream evropské diskuse o migraci je teď přesně to, co visegrádská čtyřka říkala v roce 2015,“ říká v podcastu Střelnice Matyáše Zrna ředitelka odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Pavla Novotná. „To nikdy nepřiznají.“ A na otázku, zda je za to označovali kolegové ze západních zemí za fašisty, odpovídá: „Někteří se s námi ani nebavili.“
„Ploty fungují,“ říká Novotná. Ale dodává, že ještě více změněná rétorika Evropy. „Ta se za posledních deset let diametrálně změnila.“ Na radě ministrů vnitra je dnes názor na ochranu vnějších hranic a efektivitu návratů prakticky jednotný.
Tranzitní nelegální migrace je nyní v Česku na historicky nejnižších číslech. Přispělo k tomu uzavření balkánské cesty a celkově tvrdší přístup k migraci. Nelegálních migrantů je u nás tak málo, že – jak žertem říká Novotná – „každého známe jménem“. Třeba v Německu je to podle ní nesrovnatelné. „Oni mají úplně jiný typ problémů a úplně jiné počty.”
Země jako Polsko, které jsou pod větším tlakem, pak s posvěcením Bruselu používají „de facto nouzový stav“, vysvětluje Novotná. Jedná se o možnost omezit některé práva. V praxi to znamená, že v plotu na hranici s Běloruskem jsou dvířka, která Poláci odemknou a běžence vystrčí zpátky. Podobnou problematiku řeší i Litva nebo Finsko.
Migrační krize v Ceutě pak vedla k tomu, že Evropská komise se přihlásila k tomu, že „navrhne právní režim, který by na evropské úrovni zlegalizoval to, co se děje v Polsku či v Litvě, a to, co by bývalo potřebovalo ještě víc Španělsko“. V čele tvrdšího tažení proti migraci je pak podle Novotné duo Frederiksenová a Meloniová, tedy dánská levicová a italská pravicová premiérka.
A co legální migrace? Do Česka mají přijít na práci další Filipínci nebo Indové. „Jsou stanoveny jasně dané nějaké kvóty, kolik lidí z těch zemí může maximálně přijít,“ říká Novotná. „Je to poměrně velmi dobře regulovaná pracovní migrace.“ Uznává, že zaměstnavatelé by chtěli mnohem větší počty, než nakonec dostanou. „My máme z velké části světa takzvané nulové kvóty.“ To znamená, že z nich nikdo pracovní vízum v ČR nedostane.
Integraci Ukrajinců podle Novotné ČR zvládla na výbornou. To ale neznamená, že nejsou v Česku místa s vysokou koncentrací cizinců, kde není zaděláno na problém. Na Tachovsku je cizinců skoro 50 procent, na řadě míst pětina až třetina.
„Nám se nezvyšuje v těch regionech kriminalita, ale co se nám zvyšuje, je něco, čemu říkáme pocit bezpečí. A to není vidět v datech. Ale je důležitý. To se prostě děje. A to je něco, co je hůř měřitelné,“ uzavírá Novotná v podcastu Střelnice Matyáše Zrna.
Co víc se ve Střelnici Matyáše Zrna dozvíte? Kde se v ČR berou Uzbekové? Proč hledá průmysl zaměstnance až v Indii? Studují u nás cizinci, kteří se neumí ani podepsat? Může u nás pracovat lékař z Pákistánu? Proč bylo svého času nejlepší mít syrský pas? Blokují u nás neziskovky deportace cizinců? A je možné deportovat Ukrajince, když je v jejich zemi válka?