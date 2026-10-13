Střelnice: Babiš ví, že musí svým voličům dodávat. Jenže nedodává

Proč hnutí ANO pohořelo v komunálních a senátních volbách? Podle hosta podcastu Střelnice analytičky Lenky Zlámalové je to jednoduché – Babiš musí dodávat. A nedodává. „Byly slíbeny mnohem jiné valorizace důchodů a důchodci nejsou hloupí. Slibovalo se, že se zarazí věk odchodu do penze na 65 letech, že se změní valorizační schéma. Jenže z druhé strany tlačí Babiše trhy.“
„Program Andreje Babiše je úplně jasný – postarat se o naše lidi,“ říká Zlámalová. „Hypotéky pro naše lidi, důchody pro naše lidi. Dáme vám víc peněz a já jsem ten, kdo to zařídí,“ vysvětluje jeho strategii.
Má to ale problém. „Ty obří schodky a zadlužování vadí i 47 procentům voličů Andreje Babiše. I babišovci jsou škudlilové. Chtějí, aby se dávalo, a přitom zároveň nechtějí, aby byly ty dluhy. Z toho samozřejmě vycházela ta rétorika, že to někomu musíme sebrat.“
Andrej Babiš „nedodává“ a do toho přišla šéfka jeho kabinetu Tünde Bartha s nápadem vyhodit 10 procent státních zaměstnanců. „Čtrnáct dní nebo týden před volbami! To jsou přitom Babišovi voliči. Státní zaměstnanci a důchodci. ANO je v podstatě důchodcovská strana,“ říká Zlámalová.
Jaký je recept na Babiše? „Národní fronta“ všech proti ANO. Tam, kde se opoziční strany spojily, vesměs vyhrály. Dokonce i v Babišově baště – Ústí nad Labem.
Volby do Senátu, kde ANO pohořelo, ukazují podle Zlámalové i jednu věc: „Kdybychom měli většinový systém, tak tady nemáme Andreje Babiše, kdybychom měli dvoukolový většinový systém, tak Andrej Babiš by v tom neměl šanci zvítězit.“ Byl to přitom sám Babiš, kdo v minulosti opakovaně prosazoval zavedení většinového volebního systému.