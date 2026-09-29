„Ano, jsou tu exoti.“ Otevřená zpověď Slovenky, která pracuje pro vedení AfD

„Ano, jsou tu exoti, to nepopírám. Líbí se mi však výrok Karla Schwarzenberga, že politické strany nejsou svaté, svatá je pouze církev. Beru to pragmaticky.“ Tak vysvětluje politoložka Maria Fuchs ve Střelnici Matyáše Zrna svou práci pro poslance AfD. Jako cizinka se tam necítí špatně. „Jen u nás na patře pracuje ukrajinský Žid, Španělka a Turek.“ Benešovy dekrety pro AfD podle ní nejsou téma.
„Německo má spoustu problémů a CDU na ně nemá řešení,“ tvrdí Fuchs. Například v Sasku-Anhaltsku, kde vyhrála s rekordním ziskem 43,8 procenta hlasů AfD, bylo podle ní hlavním tématem hospodářství.
„Při televizní diskusi měli Ulrich Siegmund (AfD) a Sven Schulze (CDU) přinést předmět symbolizující problémy. Schulze přinesl lopatu s tím, že potřebujeme dobré školství — což bylo abstraktní. Siegmund přinesl účtenku za benzin, což byl jasný a konkrétní odkaz.“
Svou roli hrál ale i boj o svobodu slova. „Známý případ je důchodce, který sdílel na internetu meme o Robertu Habeckovi (ministru hospodářství za Zelené – pozn. red.) a v šest ráno u něj zasahovala policie. Byl to tak absurdní případ, že o tom ví každý,“ říká Fuchs.
Dvě tváře AfD
Jaká je ale podle ní odpověď AfD na potíže Německa? „Ti ze západu jsou spíše libertariáni, prozápadní a podporují Trumpa. Na východě panuje skepse vůči USA a preferují štědrý sociální systém.“
V AfD tak jsou v podstatě dvě strany. Dobře viditelné je to například u tématu migrace. „Pokud má někdo dvojí občanství a spáchá trestný čin, je třeba ho odsunout. Pokud jde o ty, kterým byl azyl zamítnut a jsou pouze strpěni, v Německu zůstávají, i když tu nejsou legálně, musí odejít,“ říká Fuchs.
Nutná je podle ní reforma nároku na azyl. „Aby se nedával automaticky jen na základě země původu,“ vysvětluje Fuchs.
Na Ukrajině se neshodnou
A jak je tomu s podporou Ukrajiny? „Na jedné straně je spolupředseda Chrupalla nebo Mosdorf, který do Ruska pravidelně jezdí. Na druhé straně je poslanec Rainer Kraft z Bavorska, který má za manželku Ukrajinku. Dokonce máme v AfD mladého člena, který bojuje na Ukrajině.“
Pokud jde o podporu Ukrajiny, je to podle ní v poslaneckém klubu AfD zhruba půl na půl.
Proruské tendence ale podle Fuchs nejsou jen záležitostí AfD. „V Meklenbursku je všeobecná podpora pro Nord Stream 2 napříč stranami. Manuela Schwesig (zemská premiérka za Sociální demokracii – pozn. red.) dokonce založila speciální nadaci, aby obešla americké sankce a dostavěla Nord Stream 2.“
A je v AfD „nahnědlé“ křídlo? „Ano, jsou tam exoti, to nepopírám.“ Mohou za to podle ní do značné míry tzv. přímé mandáty, díky kterým se do zemských sněmů a do spolkového parlamentu dostávají svérázní lidé nominovaní okresními organizacemi.
Je to podle Fuchs systémový problém. AfD čelila od začátku své existence ostrakizaci. Lidi se báli spojit se značkou AfD. „V komunálních volbách v Dolním Sasku ale AfD posílila tak, že neměla dostatek kandidátů na obsazení získaných křesel.“ Ti, kdo se nebáli vystoupit za AfD, byli často lidé, kteří neměli co ztratit nebo měli hroší kůži.
Útoky na AfD
Být členem AfD podle ní není jednoduché. „Politici AfD čelí násilí. Místopředsedkyně Beatrix von Stroch už ani nemá auto. Pokaždé jí ho někdo zapálí. Čelila i útoku na dům a měla 24hodinovou policejní ochranu. Několik politiků AfD musí mít permanentní ochranu, včetně (spolupředsedkyně strany) Alice Weidel. Fyzické útoky nejsou výjimečné.“
Benešovy dekrety podle hosta Střelnice nejsou v AfD téma. „Odebíráme nějaký plátek vyhnaných Němců a jediný člověk v kanceláři, kdo ho čte, jsem já. Jinak končí v koši. Mladá generace se o toto téma nezajímá. Pro většinu strany to není téma.“
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–4:53 Jak AfD slavila vítězství v zemských volbách v Sasku–Anhaltsku a Meklenbursku–Předním Pomořansku a jaký vliv má ve straně Björn Höcke. Proč se přes přímé mandáty dostávají do parlamentů „exoti“ a regionální baroni?
8:25–14:49 Má AfD skutečně nahnědlé křídlo a proč každý odcházející předseda od Luckeho po Petry obvinil stranu z posunu doprava? Za jakých podmínek by mohla padnout „Brandmauer“ a AfD vládnout s CDU, včetně otázky vystoupení z EU i z eurozóny?
19:55–25:39 Vadí voličům konzervativní strany, že předsedkyně Alice Weidel žije s partnerkou ze Srí Lanky ve Švýcarsku? Jakým útokům a ostrakizaci čelí politici AfD a proč strana stále nemá dost kvalitních lidí?
28:06–41:30 Jak silné jsou v AfD sympatie k Rusku a jaký postoj by strana u moci zaujala k pomoci Ukrajině? Která témata kromě migrace, jako svoboda projevu, jádro a krize ekonomiky, přivádějí AfD voliče?
44:02–Konec Jak se v Berlíně projevuje masová migrace a vliv kriminálních klanů jako Remmo, včetně skandálu poslance Linke Ferata Koçaka? Proč Linke vsadila na Palestinu, koho dnes volí mladí a co by AfD s migrací skutečně udělala?