Válka o Babišova vyzyvatele: ODS počítá debakl, Starostové útočí

Povolební vyjednávání a hodnocení volebních výsledků naplno rozhořely spor o to, kdo se stane hlavním lídrem opozice proti hnutí ANO Andreje Babiše. Tématu se věnuje i poslední díl podcastu Politická šikana.
Zatímco hnutí STAN se po úspěchu v řadě regionů naplno pasuje do vůdčí role opozice, vládní ODS čelí výraznému propadu a ztrátě zastupitelských mandátů.
Výsledky hlasování napříč krajskými městy ukázaly, že občanským demokratům se nepodařilo přesvědčit voliče samostatně a jejich tradiční voličská základna se postupně přelévá právě k nabírajícím Starostům.
Problémy ODS spočívají i v neschopnosti nabídnout nové tváře a odpoutat se od stínu minulosti či lokálních kauz, zaznělo v podcastu.
„Jedna z point těch výsledků je, že pokud si v ODS po minulých sněmovních volbách mysleli, že prostě uspějí jako samostatná strana, tak ty komunální volby ukázaly, že se hluboce mýlili,“ podotkl Vratislav Dostál s tím, že voliči straně historické kauzy nezapomněli.
Radek Bartoníček k tomu doplnil nutnost generační obrody. „Pokud by ODS chtěla udělat nějaký třesk, ať tam dá do vedení ještě víc mladých ODSáků a ti starší lidé, při vší úctě, ať jdou do ústraní. Pokud neprojde touhle proměnou, nemá šanci,“ konstatoval Bartoníček.
Přestože část strany volá po vnitřní obrodě a větším prostoru pro mladší politiky, v řadě regionů převládá stagnace. Oproti tomu STAN těží ze své schopnosti oslovit zklamané pravicové voliče, byť se sám potýká s dozvuky kauzy Dozimetr.
„Dozimetr se hrál pořád dokolečka, ale STAN není jenom Dozimetr. Pomáhá jim, že má pověst strany, kde si téměř každý něco najde,“ vysvětlil Bartoníček.
Dostál pak doplnil, že přeliv voličů je přirozený: „Lidé, kteří volili ODS a byli z ní zklamaní, hledali alternativu a tou se stal STAN. Propojování voličů funguje v rámci bloků – pokud ODS oslabuje, někdo jiný v rámci bloku posiluje.“
Podcast řešil i na samotné vystoupení Andreje Babiše ve volebním štábu, kde i přes vysoké horečky bouřil před kamerami a dával průchod své frustraci. „Na mě to působilo autenticky, že se opravdu příliš nehlídal, a padalo to z něj tak, jak mu to leží na srdci,“ popsala moderátorka Petra Jaroměřská.
Vratislav Dostál k tomu poznamenal, že se u Babiše projevuje únava z dlouholetého působení v politice i ztráta pozic v některých tradičních baštách, jako bylo Ústí nad Labem.
„On už není strana protestu, on je součástí mainstreamu. Ti lidi to prostě vědí, a pokud plácá v povolebním projevu a nedělá nic základního, tak to jednou skončí, protože tak to v politice chodí,“ řekl Dostál.
Celou epizodu si můžete poslechnout ve videu ze začátku článku.
Jaká byla hlavní témata podcastu?
začátek–00:07:30 Považuje se STAN po volbách za hlavní opoziční sílu a jak to nesou členové ODS? Proč voliči odmítají staré tváře, vadí jim kauzy občanských demokratů a přelévají se ke Starostům?
07:30–00:22:52 Voliči nepřestávají věřit Starostům i přes škraloup v podobě Dozimetru. Výsledky v krajských městech ukázaly, že samostatná kandidátka ODS vede k propadu, nedaří se ani příliš širším koalicím.
00:22:52–00:28:12 Přijde sebereflexe po debaklu SPD a odradí voliče výstřelky nováčků? Povede selhání SPD k tomu, že Tomio Okamura zváží odchod z politické scény? Může teatrální chování a gesta politických nováčků typu Filipa Turka poškodit jejich vlastní strany?
00:28:16–00:33:10 Jak veřejnost vnímá návrat Petra Pavla k volbám? Baví prezidenta jeho úřad? Co stihly rozvířit konspirační teorie kolem nečekaného návratu prezidenta k volbám? Může být pro některé voliče sympatické, že prezident úřadem nežije neustále?
00:33:10–00:48:12 Proč Andrej Babiš emocionálně bouřil a co ukázala prohra ANO v Ústí nad Labem? Stála za divokým povolebním projevem Babiše jen nemoc, nebo reálná frustrace ze ztráty pozic v Ústí nad Labem? Je Babiš vnímán jako součást mainstreamu?