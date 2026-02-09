Šikana s Michopulosem: Babiš není problém, opozice chce zemřít. Macinka má velký úkol

Speciálním hostem podcastu Politická šikana byl někdejší politický marketér a podcaster Petros Michopulos. A právě jeho pohled na současnou českou politiku rámoval ostrý, místy až nemilosrdný obraz reality, ve které Andrej Babiš zůstává dominantním hráčem. Ne proto, že by byl bezchybný, ale proto, že ostatní selhávají.
„On sice říká, že není politik, ale ve skutečnosti je nejlepší politik ze všech,“ říká Petros Michopulos. „Babiš vyhrává, protože hraje hru, kterou ostatní neumí.“
Babišova neutichající podpora podle Michopulose nesouvisí s jednotlivými kauzami, ale s dlouhodobou neschopností opozice přizpůsobit se. Politika podle něj funguje evolučně – kdo se nepřizpůsobí, zmizí. „Kdybych ho zkoušel z praktické zkoušky politika, dostal by jedna s hvězdičkou, červený diplom,“ řekl Michopulos o Babišovi a bez okolků dodal, že deset či dvanáct let je víc než dost času na to, aby si jeho soupeři našli účinnou strategii. Pokud se to nestalo, problém už není v Babišovi.
Motoristé – amatéři
Radek Bartoníček v této logice vidí nepříjemnou pravdu, i když ji formuluje opatrněji. „Porazit Babiše je strašně těžké,“ konstatuje s tím, že jeho styl komunikace a práce s voliči funguje lépe než apel na slušnost nebo hodnotovou politiku. Zároveň ale upozorňuje, že není snadné Babišův způsob politiky napodobit: „To nedokáže každý. Je to i o osobnosti a charakteru toho člověka.“ Výsledkem je opozice, která sice mluví, ale nezasahuje – a tím Babišovi nechává volné pole.
Do tohoto obrazu zapadá i role Motoristů ve vládě, kterou Michopulos popisuje jako projekt, jehož ambice výrazně převyšují schopnosti jeho aktérů. „Motoristů je asi deset lidí, kteří se s velkým štěstím dostali do sněmovny,“ říká a dodává, že většina jejich energie míří na zakrývání faktu, že na vládnutí jednoduše nemají. Setrvání ve vládě podle něj není projevem strategie, ale nutnosti – jiná varianta pro ně prakticky neexistuje.
Babiš stále určuje tempo
Bartoníček k tomu doplňuje, že Motoristé jsou zjevně ve velké defenzivě. Nejde přitom jen o personální slabost, ale o celkové nastavení moci, ve kterém Andrej Babiš čeká na chyby svých menších partnerů i soupeřů. „On teď hraje tak, jak mu to vyhovuje,“ říká Bartoníček s tím, že dokud Motoristé ani SPD nemají kam odejít, zůstávají v pozici, která Babišovi umožňuje určovat tempo i pravidla hry.
Slabost opozice se přitom neprojevuje jen neschopností porazit jednoho dominantního lídra, ale i tím, jak reaguje na dílčí politické krize. Hysterické a nekoordinované vystupování ve sněmovně, neschopnost sjednotit se ani v momentech, které by nabízely příležitost ke společnému postupu, podle Michaely Nováčkové spíš posilují obraz chaosu než alternativy. „Opakují stejné chyby a věří, že se něco zlomí samo,“ dodává Michopulos s tím, že politická změna bez změny chování prostě nepřijde.
Celkový obraz je pro současnou opozici nelichotivý. Zatímco Andrej Babiš systematicky pracuje s mocí, trpělivě čeká a sbírá chyby ostatních, jeho soupeři se vyčerpávají v konfliktech, které nemohou vyhrát. „Opakovat dokola stejné postupy a čekat jiný výsledek může jenom idiot,“ shrnul Michopulos bez skrupulí stav české politiky – a naznačil, že pokud se něco zásadně nezmění, odpověď na otázku, proč Andrej Babiš zůstává tak silný, se bude opakovat i po dalších volbách.
