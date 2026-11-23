Nová epizoda podcastu Politická šikana se věnuje dozvukům protestní akce na pražské Letné a především možným scénářům blízké i vzdálenější budoucnosti. Otázka totiž je, kdo ve sporu o financování veřejnoprávních médií ustoupí, zda budou protesty pokračovat a jak na ně bude – pokud vůbec – reagovat vláda Andreje Babiše.
Základní scénáře jsou tři: buď ustoupí vláda nebo Milion chvilek pro demokracii a stávkující zaměstnanci ČT a ČRo. Anebo se obě strany dopracují k nějakému kompromisu. Petra Jaroměřská to v nové epizodě podcastu Politická šikana formulovala jako řečnickou otázku: „Bude Andrej Babiš reagovat na protesty, anebo lidé naopak povstanou proti Andreji Babišovi?“
Vratislav Dostál pak zdůraznil, že to v danou chvíli působí jako pat – nikdo nechce ustoupit. „Vláda trvá na tom, že zruší koncesionářské poplatky, Mikuláš Minář i stávkující zaměstnanci zase trvají na jejich zachování,“ říká. Hlavně Tomio Okamura ale podle něj do celé věci vložil tolik energie a politického kapitálu, že bude hnutí ANO tlačit k tomu, aby vláda poplatky nakonec skutečně zrušila.
Také Radek Bartoníček má za to, že klíčovou roli v celém dramatu hraje předseda SPD a jeho vztah s premiérem. A pokud bude mít podle jeho slov kritické množství lidí dojem, že vláda svými zákony ohýbá pravidla ve prospěch vládních politiků včetně Babiše, Česko proti nim povstane. „Vyjdou do ulic v ještě větším množství. A to by si měl Andrej Babiš uvědomit,“ míní Radek Bartoníček.
S Vratislavem Dostálem se pak shoduje v tom, že je tady celkem dost lidí, kterým nevadí pouze to, že vláda ruší koncesionářské poplatky. Protestují v reakci na celkový styl vládnutí. A Petra Jaroměřská si pak všímá ještě jiné podstatné věci – celá debata o médiích veřejné služby se odehrává v čase překotných změn a ekonomické reality, která nepůsobí zrovna optimisticky.
„Debata okolo poplatků blokuje všechno ostatní,“ říká s tím, že Česko míří do ekonomicky poměrně těžkých časů. „A vláda slíbila, že bude konsolidovat veřejné finance,“ dodává Petra Jaroměřská. Její odhad přitom je, že nás čeká zdražování a zvyšování některých daní. A kolega Dostál se jen naoko v žertu táže, zda to tedy nakonec není tak, že Babiš vším okolo ČT a ČRo pouze neodklání pozornost od závažnějších témat.
Jaká byla hlavní témata podcastu?
Začátek–00:03:00 – Diskuse začala porovnáním klidné a kooperativní atmosféry v Senátu s konfliktním prostředím v dolní komoře.
00:03:00–00:19:30 – Hlavním tématem Politické šikany byly nedávné dramatické události, včetně schvalování zákona o ČT a ČRo v brzkých ranních hodinách a následných demonstrací.
00:22:30–00:33:40 – V další pasáži se debata stočila k tomu, zda kauza poplatky za veřejnoprávní média neodvádí pozornost od mnohem zásadnějších ekonomických problémů, jako jsou drahé energie, zpomalující ekonomika a plánovaná rozpočtová konsolidace.
00:33:40–Konec – Závěrečná část se zaměřila na strategii Mikuláše Mináře a hnutí Milion chvilek pro demokracii. Diskutovalo se také o tom, zda vláda v čele s Andrejem Babišem uznává a dodržuje demokratická pravidla, nebo je spíše destruuje.