Politická šikana: Macinka s Okamurou Babiše nedostanou. Do kolen půjde někdo jiný

Vyjednávání o státním rozpočtu působí dojmem, že by kvůli němu mohla vzniknout první koaliční roztržka. Nejen to probrali reportéři Aktuálně.cz v nové epizodě podcastu Politická šikana. Obšírně se věnovali také metodám práce Andreje Babiše, jeho střetu zájmů nebo avizovaným úsporám státu v příštích letech.
Debata okolo státního rozpočtu na příští rok je dost možná první vážnou zkouškou stávající koalice. Aspoň si to myslí Radek Bartoníček. „Premiér Andrej Babiš se přece jenom trochu dostává do nepohodlné pozice, na kterou není zvyklý,“ uvažuje náš reportér. Podle něj Babiš navíc nemá promyšlené, kde by mohl výdaje rozpočtu na příští rok krátit.
Což je požadavek nejen Motoristů, ale také SPD. Vratislav Dostál a Petra Jaroměřská se nicméně shodují, že je to celé pouze hra. „A hrají ji všichni,“ má jasno Jaroměřská. A Dostál dodává, že to dopadne jako vždycky: „Tedy tak, jak chce Andrej Babiš.“ Menší vládní strany podle něj totiž tahají za kratší konec provazu.
Bartoníček si přesto trvá na svém. Tvrdí přitom, že nutnost šetřit premiéra obnažuje ve světle, na které nejsou jeho voliči zvyklí. Což ilustruje tím, jak nahodile Babiš vybírá oblasti, kde by se dalo škrtat.
Všichni tři naši reportéři se v každém případě shodují, že rozpočet nakonec dolní komorou projde a bude předložen v takové podobě, aby ho každá vládní strana mohla prodat svým voličům.
Otázka ovšem podle Jaroměřské je, jak to bude za rok – tedy až vláda předloží návrh rozpočtu na rok 2028. A to proto, že všichni její zástupci tvrdí, že právě ten příští bude už úsporný. A že se v něm bude škrtat a šetřit. Nikdo z nich ovšem není schopen říct, koho přesně ty úspory zasáhnou. Podle Dostála navíc nevíme, v jaké kondici tou dobou budou hlavně menší vládní strany.
Bartoníček v této souvislosti upozorňuje na Babišovo podnikání ve zdravotnictví, které se podle Jaroměřské zdaleka netýká jen reprodukčních klinik. A Dostál má za to, že dokud Babiš nepřijde se škrty tam, kde mají profit jeho podniky, bude moct být pokaždé nařčen z pokrytectví a upřednostňování vlastních zájmů před těmi veřejnými.
Babišův střet zájmů je ostatně už koloritem. Evropská komise tento týden potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). „Nevím, co bych měl udělat víc. U Evropské komise stačí, pokud komisař střet zájmů nahlásí, a tím je to vyřešené. U mne by ale zřejmě ani nestačilo, kdybych se zastřelil," uvedl Babiš pro ČTK.
Aktuální epizoda podcastu Politická šikana ale není pouze o rozpočtu a střetu zájmů premiéra. Dalším tématem je otázka, zda se vláda odváží zvyšovat daně nebo jakým způsobem její předseda komunikuje se svým okolím. A byť se v politickém zákulisí proslýchá, že v tomto ohledu zaskočil některé své současné partnery z vlády, Dostál připomíná, že nejde o nic nového.
„Babiš chce o všem rozhodovat, mít poslední slovo, a pokud to jenom trochu jde, nebrat na nikoho ohledy,“ míní. A připomíná svědectví bývalého předsedy lidovců Pavla Bělobrádka, který už kdysi řekl, co s Babišem zažil na jednáních vlády v čase, kdy byl jejím předsedou Bohuslav Sobotka. Pokud vás zajímá víc, pusťte si celou epizodu podcastu Politická šikana.