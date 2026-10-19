Politická šikana. Senátní volby: Konec Babišovy magie?

Skončila Babišova politická magie? Speciální vydání podcastu Politická šikana živě k výsledkům druhého kola senátních voleb. Kdo uspěl, kdo dostal od voličů tvrdou lekci a co výsledky vypovídají o kondici vládních stran a opozice? V jaké formě je hnutí ANO a Andrej Babiš? Potvrdí se Starostové jako lídr opozice? Sledujte na Aktuálně.cz, YouTube, nebo sociálních sítích.
„Obnovíme pořádek.“ Francouzský premiér po násilnostech vyhrožuje zákazem vycházení
Některá francouzská města by měla v reakci na víkendové násilnosti v ulicích zavést dočasný a přesně zacílený zákaz vycházení, vyzval po pondělním zasedání krizového štábu francouzský premiér Sébastien Lecornu. Vláda použije veškeré dostupné prostředky, aby navrátila do měst pořádek, dodal premiér, podle něhož pachatelé násilností neuniknou přísným trestům.
Volkswagen zavádí nepříjemné opatření pro zaměstnance. Dotkne se i Škody
Automobilový koncern Volkswagen plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy svých více než 660 tisíc zaměstnanců. V tiskové zprávě o tom v pondělí informoval německý odborový svaz IG Metall. Volkswagen odmítl komentovat informaci, kterou dříve přinesl i deník Süddeutsche Zeitung. Součástí koncernu Volkswagen je česká Škoda Auto, která má zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních.
ŽIVĚ Rusové v noci cílili na Kyjev. Rakety zasáhly školu i stanici metra
Nejméně jednu oběť a osm zraněných si vyžádal noční ruský útok na Kyjev, uvedla agentura Ukrinform. Zahynula 21letá dívka, napsal starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociální síti Telegram. Ruské rakety zasáhly v kyjevských čtvrtích i vzdělávací a zdravotnické zařízení, uvedly úřady. Kličko později informoval, že poškození rovněž utrpěla jedna ze stanic tamního metra.
A zase od nuly. Šílená výzva jede dál, konec je stále v nedohlednu
Pozoruhodná výzva Franka Iletta jede dál. Fanoušek fotbalového Manchesteru United, který se rozhodl nestříhat, dokud jeho milovaný klub nevyhraje pět zápasů v řadě, „oslavil“ o víkendu nelichotivé jubileum. Bez nůžek je už 100 utkání. A návštěva holiče je stále v nedohlednu.
Sestry v roli doktora: Vojtěchův plán vyděsil šéfa lékařů. Řekl, koho to ohrozí
Nesvěřujme sestrám příliš velké pravomoci, ve Švédsku to nedopadlo dobře. Takto se k návrhu ministerstva zdravotnictví, který je právě v připomínkovém řízení, vymezil šéf České lékařské komory Milan Kubek. Citoval přitom čerstvý průzkum švédské lékařské asociace, podle kterého se přesun části lékařských kompetencí na sestry podepsal na bezpečnosti pacientů. Vedení resortu s ním ale nesouhlasí.