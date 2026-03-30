Politická šikana: Hon na českou levici začal. A komu tím prospějete? Nikomu

Stačilo pár dní a ze žhářského útoku v Pardubicích se stává důkaz o „vině“ celých skupin – levičáků, pravičáků, novinářů i médií. Ve skutečnosti ale víc než o extremismus jde o to, jak snadno se v Česku zaměňuje jednotlivý exces za obraz celé společnosti.
Jde o opakující se vzorec, kdy se jednotlivé excesy používají k útokům na celé názorové proudy. Právě paušalizace je jedním z hlavních problémů současné „kulturní války“ na sociálních sítích. „V každé větší společnosti se najde někdo, kdo je radikální nebo extremistický. Paušalizovat to na celou skupinu je nesmysl,“ říká Vratislav Dostál. Podle něj navíc česká levice jako politická síla dnes stojí spíše na okraji a spojovat s ní jednotlivé násilné činy nedává smysl ani z hlediska reálné politické váhy.
Debatu zároveň vyhrocují politici i média, která často přispívají k polarizaci. Radek Bartoníček upozorňuje, že část politických lídrů vědomě pracuje s emocemi: „Oni na sociálních sítích často příspěvky píší tak, že opravdu lidi do určité míry radikalizují.“ Příkladem je třeba první odsouzený terorista v Česku – důchodce Jaromír Balda z Mladoboleslavska. V roce 2017 pokácel stromy na koleje a způsobil vykolejení vlaků, aby vyvolal strach z migrantů a muslimů.
Média pod stále větším tlakem
Sklony k rychlým soudům se přitom neprojevují jen u ideologií, ale i u konkrétních lidí a jejich vazeb. V případě jednoho z podezřelých se například řešilo jeho dřívější působení na webu Druhá směna.
„Usuzovat něco dalekosáhlého z toho, že někdo se s někým zná, že se někdo s někým někde potkal, nebo dokonce napsal pro nějaký web – jeden nebo dva texty –, je podle mě paušalizace, která nevypovídá vůbec o ničem,“ upozorňuje Dostál na kauzu kolem novinářky Apoleny Rychlíkové. Ta v minulosti napsala několik textů pro levicový web Druhá směna, stejně jako jeden z podezřelých, a někteří komentátoři ji kvůli tomu spojovali s terorismem.
Výrazným tématem posledních dní je také rostoucí tlak na média. Po tom dlouhotrvajícím na Českou televizi a Český rozhlas se přidal i tlak na ta soukromá – konkrétně vlastněná Ivem Lukačovičem, na kterého zaútočil premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém videu na sociálních sítích.
Všichni tři tvůrci podcastu Politická šikana se shodují, že takový tlak a útok na média je nepřijatelný a nehorázný.
Kritika ze strany vládní koalice podle Michaely Nováčkové zapadá do širší strategie jejich delegitimizace, děje se tak dlouho i na Slovensku. Dostál přitom varuje před konkrétními návrhy na omezení financování médií, které minulé pondělí zveřejnil Tomio Okamura (SPD). „Oni oznámili krok, který je fakt reálně likvidační… to je prostě nehorázné.“ Podle Dostála by případné odpuštění koncesionářských poplatků některým skupinám obyvatel dopadlo především na tvorbu a vzdělávací obsah, nikoli na samotné zpravodajství.
