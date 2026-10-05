Hádka o prezidentově nevolení. Babiš na něj zaútočí, až přijde ten správný moment

Nová epizoda podcastu Politická šikana se věnuje finální fázi kampaně před komunálními a senátními volbami, první velké chybě prezidenta Petra Pavla a nedožitým narozeninám Václava Havla. Opět se také vracíme ke střetu mezi zástupci hnutí ANO a hejtmanem Jihomoravského kraje a předsedou lidovců Janem Grolichem.
Radek Bartoníček se byl o víkendu podívat na kampaň hnutí ANO na Karlovarsku, jejíž součástí byl také koncert normalizační hvězdy Michala Davida. Reportér Aktuálně.cz si všímá především toho, že na akci téměř nevystoupil premiér Andrej Babiš. Podle Bartoníčka si především přijel užít vystoupení Michala Davida. „Nic tam lidem nesliboval. On přijel s tím, aby zapařili na jeho písničky,“ říká.
Podle něj to ale určitě neznamená, že by nás čekalo nějaké klidnější finále kampaně. Vratislav Dostál upozorňuje na specifičnost komunálních voleb. A také na to, že jsou regiony, kde může ANO dominovat. Typicky třeba právě v Karlovarském kraji. Jinak tomu ale podle jeho odhadů může být třeba v Praze nebo v Brně, kde se ANO po volbách může ocitnout v izolované pozici.
Petra Jaroměřská se pak vrací k videu hnutí ANO z minulého týdne, o kterém Andrej Babiš tvrdil, že jim ho někdo „ukradl“. Šlo o další ze série útoků zástupců nejsilnější vládní strany na předsedu lidovců Jana Grolicha. Jenomže tentokrát si nejspíš i v ANO v jednu chvíli uvědomili, že to s vulgaritami a obscénními výroky přehnali. Proto se rozhodli materiál na několik hodin stáhnout.
Chyby se ale minulý týden nedopustili pouze v hnutí ANO, nýbrž i na Hradě. Na sklonku týdne totiž přišli s tím, že se Petr Pavel nezúčastní voleb, neboť se tou dobou bude nacházet na „soukromé cestě“. „Pokud jsme doteď říkali, že Petr Pavel žádnou zásadní chybu neudělal, tak toto je první z nich, první obrovská chyba,“ míní Dostál a vysvětluje, proč je absence u voleb stěží omluvitelná.
Jaroměřská si pak všímá jednoho pozoruhodného detailu: chyby Petra Pavla zatím nevyužil Andrej Babiš. Podle Jaroměřské to ale znamená jediné: Babiš si se svým okolím pečlivě analyzuje data a zaútočí v ten správný moment. Podle všech tří reportérů Aktuálně.cz ale nelze vyloučit, že si Pavel chybu uvědomí a na volby se nakonec vrátí na otočku do Česka.