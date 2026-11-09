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Politická šikana

Jak je možné, že se Rakušan v „šokujícím“ průzkumu přibližuje k Babišovi. A přijde na Letnou půl milionu lidí?

Politická šikana 9. 11. 2026

Petra Jaroměřská
Vratislav Dostál
Radek Bartoníček
Petra Jaroměřská
Vratislav Dostál
Radek Bartoníček
Petra Jaroměřská,Vratislav Dostál,Radek Bartoníček
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Nejnovější volební model agentury Kantar pro ČT mohl způsobit některým možná až šok. Nikdy dříve se totiž nestalo, aby někdo z opozice snížil náskok Andreje Babiše a jeho ANO v předvolebních průzkumech tak jako nyní STAN. Je proto logické, že toto horké téma pořádně rozebrali autoři podcastu Politická šikana, kteří debatovali i o tom, zda bude na nedělní demonstraci v Praze plná Letná.

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Že je nejnovější volební model Kantaru poněkud šokující, přiznal spoluautor podcastu Radek Bartoníček. „Absolutně jsem to nečekal. Kdybych měl víc času, tak bych zavolal na Kantar a zeptal bych se: Prosím, nespletli jste se? Nepomíchali jste čísla?“ říká s lehkou ironií v hlase Bartoníček.

Petra Jaroměřská přitom označuje posílení STAN za brutální. „STAN má podle tohoto říjnového modelu 23,5 procenta, což je o 6,5 procentního bodu víc než v srpnu. A o 12,5 bodu víc, než byl volební zisk STAN,“ konstatuje Jaroměřská. S tím, že hnutí ANO kleslo oproti říjnu o pět bodů na 29,5 procenta.

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„Pokles u ANO se dá ještě pochopit, protože Andrej Babiš určitě nesplní to, co svým voličům nasliboval. Ale to, že by předseda STAN Vít Rakušan a další členové tohoto hnutí dokázali okouzlit až tolik lidí?“ pochybuje Bartoníček. A zároveň poukazuje na nejnovější debaty Rakušana s názvem Opozice jinak.

Pro Vratislava Dostála úspěch STAN překvapivý není. Nicméně připouští, že 23,5 procenta může být přestřelených a příští průzkum už bude vypadat jinak.

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„Je to ale už několikátý průzkum v řadě, který na rostoucí podporu STAN prostě ukazuje. Pokud Vít Rakušan před několika měsíci prohlašoval, že má ambici oslovit zklamané voliče hnutí ANO, tak se mu to z části nebo z velké části i daří,“ říká v podcastu Dostál. Všímá si také toho, že celkově padají v oblibě i další vládní strany, SPD a Motoristé.

„Babiš působí nervózně, unaveně a vyčerpaně“

Trojice podcasterů se následně věnuje jak Rakušanovi, tak Babišovi. Včetně debaty o tom, zda přece jen šéfovi ANO i vlády neubývá sil.

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„Nevím, jestli jste si toho všimli, ale poslední dobou působí tak nějak na pomezí nervozity, únavy a vyčerpání,“ míní Jaroměřská.

Načež ji Bartoníček s úsměvem upozorňuje na nedělní Babišovo vystoupení, v němž se chlubil dobrou kondicí i zdravotními výsledky. V podcastu pak vysvětluje, co konkrétně si ohledně tohoto Babiš pochvaloval.

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Během jejich povídání ale přišla řeč také na Babišovu kritiku dění v Česku po roce 1989, na to, co se nakonec rozhodne Babiš zdanit i kolik lidí by tak mohlo přijít na nedělní demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii. Spolek ji nazval Letná proti 4:36 a označuje ji za „největší veřejné shromáždění v dějinách České republiky“.

V tomto případě se trojice autorů podcastu Politická šikana shoduje: ani jeden si nemyslí, že by se Letná zaplnila, natož aby přišlo přes 400 tisíc lidí. Což je svým způsobem přání zástupců chvilek, Mikuláše Mináře a Marie Novotné Nachtigalové.

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Zároveň Jaroměřská, Dostál i Bartoníček tvrdí, že počet přítomných bude hrát roli v tom, zda Babiš přece jen nebude zvažovat ústupky v případě zrušení koncesionářských poplatků a celkově ve vládní politice.

„Uvidíme, co bude Babiš říkat po této demonstraci, pod určitý tlak se dostává, o tom není sporu,“ míní Vratislav Dostál. „Počet lidí, kteří přijdou na Letnou, bude hrát určitě důležitou roli. Čím víc lidí přijde, tím víc můžou ovlivnit politiku vlády, včetně chování vlády k České televizi a Českému rozhlasu,“ dodal Radek Bartoníček.

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