Babišův dvojí metr: k Rajchlově nenávisti mlčí, po České televizi dupe

Předseda vlády Andrej Babiš se staví do role oběti agresivní politické debaty, ke sprostým útokům z vlastních řad však mlčí. Nejnovějšímu politickému dění se věnuje aktuální díl podcastu Politická šikana.
Když poslanec Jindřich Rajchl (klub SPD) veřejně ukázal na lídryni neziskovky „Díky, že můžem“ Báru Stárek a spustil pod svým příspěvkem vlnu agresivních komentářů, reakce vládní většiny nepřišla.
Spolek organizuje 17. listopadu program na Národní třídě. Rajchl napsal, že Bára Stárek je zodpovědná za uměle vyvolané studentské protesty.
V komentářích na sociálních sítích přitom zaznívala přímá agrese vůči mladé ženě. „To byl absolutně odporný hnus za hranou,“ prohlásil politický reportér Radek Bartoníček.
Ačkoliv Babiš běžně vyzývá veřejnost k tomu, aby lidé nebyli agresivní, v tomto případě distanc chybí. „Kde jsou ty jeho výzvy, aby nedocházelo k těmto odporným útokům?“ ptá se novinářka Petra Jaroměřská.
Místo odsouzení Rajchlova chování se Babiš staví do role oběti a stěžuje si, že mu po jednání o koncesionářských poplatcích zkolaboval telefon pod náporem zpráv.
„Stavějí se do role oběti, těch chudáčků, kteří čelí něčemu podobnému, a zároveň se nejsou schopni vymezit vůči někomu, kdo dělá lautr to samé. To je usvědčuje z pokrytectví,“ zdůraznil novinář Vratislav Dostál.
Zatímco Babiš útoky svého koaličního partnera přehlíží, vůči České televizi uplatňuje tvrdý přístup.
Premiér i jeho spojenci dlouhodobě na veřejnoprávní médium útočí a premiér do jejích debat odmítá chodit už od prezidentské volby. „On plive na Českou televizi v jednom kuse,“ připomněl Dostál.
Snaha zrušit koncesionářské poplatky není začátkem diskuse, ale vyvrcholením šestiletého tlaku na Českou televizi, jehož cíl je jediný: oslabit nezávislé zpravodajství pod záminkou úspory pro občany, zaznělo v podcastu. Celý díl si můžete poslechnout ve videu v úvodu článku.
Jaká byla hlavní témata podcastu?
00:00:58–00:04:36 – Jak reagovat na Rajchlův útok na aktivistku? Proč poslanec Jindřich Rajchl veřejně označil lídryni studentských protestů Báru Stárek? Jaké reakce tím spustil a proč k tomuto incidentu většina vládní koalice i Andrej Babiš mlčí?
00:04:36–00:14:16 – Lze v české politice zastavit narůstající agresi a pokrytectví? Čelí poslanci a politici útokům z obou stran barikády? Proč se vládní představitelé staví do role obětí vyhrožování, ale vlastní agresivní kolegy neodsoudí? Pomohlo by společné gesto parlamentních stran k vyčištění politické kultury?
00:14:16–00:22:28 – Co stojí za Babišovou změnou postoje v boji o koncesionářské poplatky? Ustupuje Andrej Babiš od financování ČT ze státního rozpočtu pod tlakem chystaných demonstrací a odporu z vlastních regionů? Jaký má smysl jeho rétorika o „polistopadovém kartelu“, když sám z tehdejší doby ekonomicky profitoval?
00:22:28–00:25:36 – Bude Česká televize po zrušení poplatků ještě nezávislá? Jaký dopad bude mít výpadek osmi miliard korun z poplatků na státní rozpočet a fungování médií? Vnímají lidé zrušení poplatků jen jako úsporu v peněžence, nebo si uvědomují riziko ztráty nezávislosti ČT? Bude vláda schopna garantovat svobodu slova, když její představitelé na ČT neustále útočí?
00:25:36–00:35:30 – Systémový tlak na veřejnoprávní média nezačal návrhem na zrušení koncesionářských poplatků. Jde o vyvrcholení procesu, který započal už v roce 2020 dosazováním politických figur do mediálních rad? Jak se pod dlouhodobým tlakem proměnil management ČT? Proč hlavní argumentaci v boji proti ČT přebrala strana Motoristé sobě, zatímco SPD i ANO v debatách spíše kličkují?