Politická šikana: Schillerová si vybrala překvapivý terč. Doplatit na to může někdo jiný

Finální vládní vyjednávání o státním rozpočtu doprovází porušování dohod i ostrá předvolební rétorika. Vratislav Dostál v podcastu Politická šikana vysvětluje, proč je lídr SPD Tomio Okamura pouhým „politickým prodavačem hrnců“ bez reálné páky na Andreje Babiše.
Aktuální epizoda podcastu, který s nadsázkou komentuje politické dění, se zaměřila i na zákulisní pohled na senátní kampaň šéfa lidovců Jana Grolicha. Souboj předsedy KDU-ČSL o senátní křeslo se totiž stal jedním z nejviditelnějších symbolů jihomoravské kampaně.
Ačkoliv se lidovci v celostátních průzkumech pohybují kolem tří procent, hnutí ANO vyhodnotilo Grolicha dle vlastních dat jako hlavního rivala, domnívá se Vratislav Dostál. Za ANO kandiduje v regionu vrchní sestra Petra Absolonová, která ve své kampani akcentuje téma zdravotnictví, za Přísahu se do boje vydal ze Studnice na Vyškovsku Jaroslav Fládr.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na Grolicha ve svém videu zaútočila kvůli jeho souběhu funkcí a upozorňuje na náklady na případné doplňovací senátní volby, pokud by jako senátor za tři roky kandidoval do sněmovny.
Grolich však na výpady ANO odpovídá odlehčenou formou. Na sociálních sítích boduje s volebním songem a videi, ve kterých si utahuje právě z postů a tanečních vystoupení Aleny Schillerové. Podle Vratislava Dostála tím hnutí ANO paradoxně dělá Grolichovi službu.
Celou epizodu si můžete poslechnout ve videu v úvodu článku nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.