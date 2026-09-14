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Podcasty

Milion za dítě a miliardy pro Ukrajince. Okamura hraje vedle Babiše okresní přebor

Politická šikana - 14. 9. 2026

Petra Jaroměřská
Vratislav Dostál
Radek Bartoníček
Petra Jaroměřská
Vratislav Dostál
Radek Bartoníček
Petra Jaroměřská,Vratislav Dostál,Radek Bartoníček
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Napětí v koalici roste, Filip Turek začíná být nepohodlný a šéf SPD Tomio Okamura bude muset mírnit svou snahu škrtat peníze pro ukrajinské uprchlíky. Témata, kterým se kromě jiných věnoval nejaktuálnější díl podcastu Politická šikana.

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Minulý týden zakončil premiér Andrej Babiš (ANO) svým pravidelným videem, kde se věnoval mimo jiné i prorodinné politice.

Dětí se rodí rekordně málo a Babiš s tím chce něco dělat.

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Jedním z možných návrhů opatření na zvýšení porodnosti by mohl být podle premiéra milion korun tomu, kdo má jedno dítě a rozhodne se mít ještě jedno.

„Každý, kdo se nad tím zamyslí nebo kdo tím prošel, tak to ví, to prostě není jenom otázka peněz. To je otázka kultury, bydlení, práce. Přece ta motivace, to rozhodnutí udělat je docela zásadní,“ upozorňuje Vratislav Dostál.

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„Je to jedno z už posledních nevratných rozhodnutí, které člověk dělá,“ dodává.

Podle některých sociologů jde o nefunkční opaření, které vyjde draho. Upozornil na to například sociolog a zakladatel PAQ Research Daniel Prokop. Návrh by po uvedení do praxe měl jen mizivý vliv na porodnost.

Premiéra nyní nicméně nyní zaměstnává vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok, ten plánuje ministerstvo financí se schodkem 389 miliard korun a koaličním stranám SPD a Motoristům se taková „sekera“ nelíbí. Tlačí hnutí ANO ke škrtům.

Například šéf SPD Tomio Okamura o víkendu znovu zopakoval, že by chtěl, aby vláda škrtla výdaje na uprchlíky z Ukrajiny. Jde podle něj o částku 12 miliard korun. Čtyři miliardy coby platby státu na zdravotní pojištění uprchlíků a osm miliard na humanitární dávce.

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„Nepochybně se podílí na vyvolávání nenávisti vůči nim,“ poznamenal Radek Bartoníček. „Odporným způsobem často vyvolává nenávist,“ dodal a připomněl, že i Andrej Babiš a jeho hnutí přispívali k vyvolávání nenávisti vůči ukrajinským uprchlíkům během volebních mítinků.

Sledujte novou epizodu podcastu Politická šikana.

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