Tady končí sranda! V jedné věci je Fico mnohem lepší než Babiš. Měl do něj Pavel pálit?

Kašle Slovensko na své vlastní spojence v NATO? Nebo jsou slova Roberta Fica jen další ukázkové bití se v prsa pro jeho věrné voliče? A neudělal by prezident Petr Pavel lépe, kdyby výroky ze sousední země mlčky přešel? Nejen o tom je nový díl podcastu Tady končí sranda! na Aktuálně.cz, ve kterém padne i překvapivý verdikt, v čem je Fico jednoznačně lepší než jeho český protějšek Andrej Babiš.
V jednu chvíli to vypadalo, že je Robert Fico politickou mrtvolou. Vlastně by se dalo cynicky říct, že skoro mohl být i skutečnou mrtvolou. Atentát ale přežil a nyní je v plné síle jako nikdy dříve. Je něco takového vůbec možné, když značná část jeho výroků vyzní mnohdy silně prorusky a nyní naštval své spojence v NATO kritickými výroky na konto kolektivní obrany?
„Ten jeho tah na branku – a vlastně i schopnost přežít – je z politologického hlediska vlastně obdivuhodný. Jeho a bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána třeba považuju za mnohem autentičtější politiky, než je třeba Andrej Babiš,“ porovnal středoevropské lídry s jejich českým ekvivalentem moderátor Pavel Štrunc.
„Andrej Babiš je vzor neautentičnosti. Nemá ten talent jako Fico. Přitom se lidi na současného slovenského premiéra kdysi dívali jako na toho proevropského politika, který přijal euro. Je to fascinující příběh,“ přisadil si následně Matyáš Zrno. Upozornil ale, že i přes plamennou a do jisté míry proruskou rétoriku se zároveň nebrání pomoci Ukrajině, byť to není tolik vidět.
„Prodává munici na Ukrajinu bez nejmenších problémů, dodává tam elektřinu. Zároveň ale říká výroky, které jdou naproti části proruské slovenské veřejnosti. Má cit pro to, co podstatná část Slovenska chce, a lidi tam preferují silného lídra. Jak říká staré blízkovýchodní přísloví: raději tisíc dnů tyranie než tři dny anarchie,“ dodal Zrno.
Babiš? Kuňka a skloní hlavu, když je třeba
Že Babiš není ve srovnání s Ficem tak urputný, uznal také Viet Tran. „Když přijde na lámání chleba, tak pokorně skloní hlavu před Markem Ruttem a řekne, že ta dvě procenta HDP na obranu nějak dáme,“ podotkl k poněkud rozpačitému vystoupení českého premiéra na Dnech NATO v Ostravě, kde „kuňkal“ v televizním vysílání a příliš se netajil tím, že ho vlastně armáda moc nezajímá.
A jak je to tedy s reakcí prezidenta Petra Pavla na Ficův názor na kolektivní obranu? Podle Štrunce by se některé věci měly spíše říkat za zavřenými dveřmi.
„Není to vlastně vůbec poprvé. Znovuzvolení Fica označil za zklamání pro část Slováků. To nejsou úplně diplomatické věty,“ uvedl v podcastu. „No, můžeme za to i my sami, protože se ho jako média ptáme na názor, jako teď kolegové na Valném shromáždění OSN,“ sypal si popel na hlavu Tran.
V nejnovějším díle Tady končí sranda! přišla také řeč na to, jak ministrovi zahraničí Petru Macinkovi jde „extrémní kohabitace“ v USA, co čeká prezidenta Pavla v Nebrasce a jak fatální je pro kancléře Friedricha Merze vítězství AfD v další německé spolkové zemi.
Podcast Tady končí sranda! vychází každou středu v 17:00. Celý díl si můžete poslechnout na webu Aktuálně.cz, a to kompletně bez reklam.