Tady končí sranda: Polistopadový kartel funguje pořád. Co jsou zač temné síly, o nichž mluví Babiš i Vučić

V podcastu Aktuálně.cz Tady končí sranda Matyáš Zrno srovnává Andreje Babiše a bývalého šéfa srbské vlády Aleksandra Vučiće: oba se podle něj i po letech u moci stavějí do role politiků obležených protivníky a dokážou oslovit voliče napříč ideologickými tábory. Řeč přišla i na střelbu v Polsku, kde se po útoku rychle rozběhly spekulace o motivu pachatele.
Andrej Babiš a Aleksandar Vučić podle Matyáše Zrna spojuje schopnost i po letech u moci vystupovat, jako by byli v opozici a proti nim stály síly, které ve skutečnosti řídí zemi.
„Babiš už trošku zmírnil. Ale když byl premiérem poprvé… Tak to byl předtím čtyři roky ministr financí, pak byl několik let premiér a pořád jsi měl dojem, že polistopadový kartel je všude okolo něj,“ říká Zrno. U Vučiće byl podle něj tento dojem obležení ještě propracovanější: mluvil o temných silách a vinil bývalou vládu, přestože už dávno nebyla u moci.
Oba politici navíc umějí oslovovat voliče napříč názorovými tábory a přizpůsobovat svá sdělení. Babiš se podle Zrna posouval od voliče ODS přes levicovější pozice k národnímu konzervatismu. Vučić zase dokázal současně mluvit o vstupu Srbska do Evropské unie a udržovat blízké vztahy s Moskvou i Pekingem.
Babišovu přitažlivost Zrno vysvětluje také obrazem „táty, který se o nás postará“ a slibuje, že vyřeší každý konkrétní problém.
V další části podcastu se Pavel Štrunc a Matyáš Zrno věnují střelbě v polském Krakově. Zrno upozorňuje, že po sobotním útoku se rychle rozběhly spekulace o politickém motivu pachatele a jednotlivé tábory si přály, aby patřil k jejich protivníkům. Podle něj je lepší počkat na ověřené informace.
Jaká byla hlavní témata podcastu?
Začátek–02:25 Pavel Štrunc a Matyáš Zrno v podcastu Tady končí sranda diskutují o hlavních tématech. Těmi jsou nedávný útok v Polsku a ústup silných politických lídrů v Evropě, jako jsou Vučić a Orbán.
02:25–11:35 Útok v polském Krakově ukončil iluzi o bezpečném Polsku a vyvolal okamžitou „blame game“ mezi politickými stranami. Matyáš Zrno zdůrazňuje obtížnost boje proti činům domácích „bláznů“ oproti islamistickému terorismu. Očekává, že i přes událost se situace změní jen minimálně, podobně jako v Česku po útoku na Filozofické fakultě.
11:35–22:07 Česká republika má ve střední Evropě nejliberálnější zákony týkající se držení střelných zbraní, zatímco v Polsku jsou pravidla přísnější. Diskuse se stočila k možnosti využití civilistů s odbornými dovednostmi pro obranu státu. Zmíněna byla i zbraň AR–15 a její rozšířenost.
22:07–25:32 Politická scéna v Polsku je silně polarizovaná a politici incident zneužívají pro své vlastní agendy. Zrno srovnává polskou a maďarskou politiku s českou a poukazuje na tamější snahu dominantních stran ovládnout všechny státní instituce. Ačkoliv tragédie zemi dočasně semkne, politické rozdíly přetrvají.
25:32–Konec V rozhovoru jsou porovnáváni silní lídři jako Aleksandr Vučić, Andrej Babiš, Donald Trump a Viktor Orbán, kteří sdílí podobné rysy, jako je obliba čísel a prezentace sebe jako obětí. Tito politici dokáží po pádech opět získat podporu díky své bojovnosti. Návrat Orbána a Vučiče je nejistý kvůli nespokojenosti veřejnosti s korupcí a stagnací.