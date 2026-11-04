Tady končí sranda! Pojďme bránit ženy. Ale jen některé

Odchod poslance Davida Pražáka z ANO i nenávistné útoky na sociálních sítích ukazují, jak se politické spory přelévají do osobního života. Pavel Štrunc a Matyáš Zrno v podcastu Tady končí sranda mluvili také o dvojím metru při obraně žen, nepřipravených změnách financování veřejnoprávních médií a podobnosti Andreje Babiše se současným prezidentem USA.
Donaldu Trumpovi přestává fungovat jeho dosavadní politické kouzlo. V podcastu Tady končí sranda Pavla Štrunce a Matyáše Zrna zaznělo, že za aktuálním volebním neúspěchem Trumpovy strany stály mimo jiné ekonomické potíže, nevhodný výběr kandidátů a ztráta podpory v tradičních republikánských regionech.
Zrno v tom vidí podobnost s Andrejem Babišem a jeho hnutím ANO, zároveň ale upozorňuje, že obě politické strany mají odlišné zázemí. „Republikáni jsou strana, která byla před Trumpem a bude i po Trumpovi. ANO je prostě fakt strana vůdcovského typu, založená na Babišovi,“ řekl.
Rozhovor se následně stočil k poslanci Davidu Pražákovi, který se vzdal členství v ANO, ale mandát si ponechal. Štrunc mluvil o tlaku, kterému mohou politici čelit i ve svém okolí, pokud je jejich stranická příslušnost vnímána jako osobní postoj.
Jako silný moment zmínil komentář Pražákovy dcery pod jeho oznámením: „Jsem pyšná, tati.“
Zrno připomněl, že politik musí být podle slov Miroslava Kalouska „splachovací“, ale připustil, že tlak rodiny a přátel může být mnohem těžší než kritika na internetu.
V části o sociálních sítích se oba věnovali vulgaritám, osobním útokům a rozdílným reakcím na ně. Štrunc zmínil hrubé komentáře namířené vůči ženám, naposledy vůči filozofce Tereze Matějčkové.
Zrno upozornil na rozdíl mezi veřejným příspěvkem, který může útok rozpoutat, a následnou vlnou nenávistných komentářů.
Štrunc pak poukázal na dvojí metr: zatímco u některých napadených osobností se veřejně ozývá řada zastánců, v případě jiných podle něj převládá ticho.
Závěr podcastu patřil úterní stávce České televize a Českého rozhlasu i plánovaným změnám jejich financování. Zrno označil postup vlády za „špatně udělaný amatérský pokus“ a kritizoval, že kabinet nepřišel s předem připraveným a důvěryhodným modelem.
Štrunc souhlasil, že změny působily nepřipraveně. Dodal, že debata měla začít otázkou, jakou roli mají veřejnoprávní média plnit v době podcastů a streamovacích služeb.
Oba zároveň mluvili o politizaci sporu a o tom, jak se téma stalo zástupným bojištěm pro střet mezi vládou a opozicí.
Jaká byla hlavní témata podcastu?
02:05–12:30 Proč podle Matyáše Zrna Donald Trump ztrácí podporu? V čem vidí podobnost s Andrejem Babišem a hnutím ANO?
12:30–17:05 Dokáže ANO fungovat bez Andreje Babiše? Má hnutí vlastní ideové ukotvení a připraveného nástupce?
17:05–27:30 Co vedlo poslance Davida Pražáka k odchodu z ANO? Jak se politické spory promítají do života politiků a jejich rodin?
27:30–43:44 Proč se vulgarity a osobní útoky na sociálních sítích posuzují různě podle toho, kdo je terčem? Kdo se zastane napadených žen?
43:45–01:50 Jak vláda připravila změny financování veřejnoprávních médií? Proč se spor o jejich budoucnost podle hostů politizuje?