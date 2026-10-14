Tady končí sranda! Petr Fiala se probouzí a hněvá. A prezident? Dluží jednu odpověď

Vedení ODS skončila sranda. Řeší nejen předvolební „zradu“ a povolební tlak kvůli komunálním výsledkům, ale i „nezbedného“ poraženého senátora z Plzně, který si podává ruce s politickým oponentem. To nastartovalo i expremiéra Petra Fialu. A co na to prezident Petr Pavel? Ten se na otočku vrátil z dovolené, neměl by ale vyložit karty na stůl? Nejen o tom všem je nový díl podcastu Tady končí sranda!
Volební výsledky přinesly nejeden kyselý úšklebek. Jeden takový ukázal třeba premiér Andrej Babiš, který sice o hnutí ANO mluvil jako o vítězi, jeho proslov tomu nicméně příliš neodpovídal.
A stihl mezi řádky ještě vyhrožovat nejen Praze, které připomněl, kdo jí platí účty, ale také lidem ve vlastních řadách za to, že příliš nezazářili. Nebo měl předseda vlády jen špatnou náladu?
„Když někdo desítky let spí jenom čtyři hodiny denně, tak se to na něm podepíše. Viděl jsem ho na té tiskovce, nevypadal úplně nejlépe. Ale byl nemocný, což sám přiznal. Při jeho věku a pracovním nasazení už to každopádně zavání porušováním úmluvy OSN vůči seniorům,“ rýpnul si Matyáš Zrno do šéfa nejsilnějšího politického hnutí.
Hněv senátorský i hněv expremiérský
Nebyl ale zdaleka jediný, kdo usrkával z poháru hořkosti. Několikanásobný senátor ODS Lumír Aschenbrenner se loučí se svým mandátem a dává to před všemi hodně hlasitě najevo. Třeba plakáty, na kterých vyjadřuje podporu kandidátce hnutí ANO Lucii Kantorkové, nikoliv generálu Karlu Řehkovi.
„Já ho vlastně chápu. Byl to podraz od STAN, kdy Martin Kupka uvěřil, že si s Vítem Rakušanem podali ruce, že v Plzni nenasadí kandidáta. Když pak Aschenbrenner viděl Karla Řehku, musel vyletět z kůže. Muselo to v něm bublat,“ konstatoval moderátor podcastu Pavel Štrunc.
Ten si také všiml, že dusno kolem senátora ODS probudilo expremiéra Petra Fialu.
„Volby nijak nekomentoval, což je taky zajímavé. Najednou píše, že je to pro něj nepřijatelné, nepochopitelné. Věří, že se tím bude zabývat vedení ODS. Tady Petr Fiala vytváří takovou mikroagresi na Martina Kupku,“ doplnil Štrunc.
Kolik stála prezidentská otočka?
Došlo nevyhnutelně také na prezidenta Petra Pavla, který se nakonec opravdu vrátil z dovolené a odvolil v Černoučku, jak část veřejnosti ostatně chtěla. Redaktor Viet Tran tak neskromně vyhrál sázku z minulého dílu podcastu. Kolem prezidentské cesty ale visí několik otazníků – a odpovědi nejspíše přijdou nejdříve v pondělí.
„Myslím, že dojde na fakturu, kolik stála jeho cesta. Že vysvětlí, jakým způsobem byla uhrazena. Podobné hlasy už se ozývají i z opozičních míst a veřejnost to taky zajímá. On se tomu prostě nevyhne. Bude to první otázka, kterou dostane na jakékoliv tiskovce, jakmile se prezident vrátí,“ věští Tran, tentokrát už radši bez sázky.
V podcastu se také rozebírala kandidatura generála Karla Řehky na senátorský post, ostrá slova spisovatelky Radky Denemarkové na adresu současné vlády i výsměšné umělecké instalace na konto amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podcast Tady končí sranda vychází každou středu v 17:00 na Aktuálně.cz.
O jakých tématech jsme se bavili v nejnovějším díle podcastu? Zde máte záchytné body:
Začátek–00:27:30 Andrej Babiš chřadne, nebo má jen rýmu? ODS zažila povolební otřes i „zradu“, senátor Lumír Aschenbrenner zuří, Petr Fiala se probouzí a strana přelepuje plakáty.
00:27:30–00:32:30 Generál Karel Řehka uspěl v prvním kole voleb, měl ale vůbec chodit do politiky? Na čí popud tak učinil?
00:32:30–00:47:00 Nad soukromou cestou prezidenta Petra Pavla stále visí otazníky. Nedluží hlava státu vysvětlení české veřejnosti?
00:47:00–00:59:30 Měla to udělat, neměla to udělat? Spisovatelka Radka Denemarková kritizovala na knižním veletrhu ministra kultury Otokara Klempíře (nestr. za Motoristy) a Andreje Babiše (ANO).
00:59:30–Konec Je kritika Donalda Trumpa hrdinství, když to dělají všichni? A co politici a jejich minulost v StB?