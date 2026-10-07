Tady končí sranda! Pavlova první velká politická chyba je tu. Zavařila mu i první dáma?

V domácí politické kotlině to vře a sranda skončila nejen pro Pavla Štrunce, který se tentokrát musel věnovat hlídání dětí. Prezident Petr Pavel se dostal pod palbu ostré kritiky za to, že vynechá komunální volby v Černoučku. Udělala hlava státu první velkou chybu svého dosavadního mandátu? Nepřilila olej do ohně i první dáma se svým vyjádřením? Nejen o tom je nový díl podcastu Tady končí sranda!
Není třaskavějšího tématu než neúčast prezidenta na letošním hlasování do zastupitelstev obcí. Proč nakonec Petr Pavel oželí volby v Černoučku? Kvůli dovolené, kterou zahájil návštěvou rallye v Maroku. A tím rozdělil český národ na několik názorových táborů.
„Petr Pavel moc politických chyb nedělá. Tohle je první — a velká,“ myslí si redaktor Viet Tran. A přišel rovnou s poněkud naivním řešením. „Nemohl by se vrátit na volební den, seskočit padákem na Černouček, odvolit a odletět zpátky? Za tohle by mu lidi zatleskali,“ vtipkuje.
Jeho kolega Daniel Kraus, který zaskočil za Pavle Štrunce a pohotově doplnil podcastovou „svatou trojici“, ale navrhuje ještě jedno možné řešení. Nebo spíše jinou formu omluvy než suché konstatování na webu Pražského hradu, že prezident odjel na soukromou cestu a že ho „chyba v plánování mrzí“.
„Lepší by bylo, kdyby sám něco řekl, předstoupil před kameru. Pak by se ta omluva dala lépe akceptovat,“ doplnil Kraus.
Pak Pavlová pobouřila Černochovou
„Vždycky je zajímavé si udělat myšlenkový experiment — jak byste reagovali, kdyby tohle udělal Miloš Zeman?“ přisadil si i moderátor podcastu Matyáš Zrno a zmínil, že Pavel má mezi svými podporovateli silný fanklub, který ho mnohdy vnímá zcela nekriticky.
Nevyhnutelně přišla řeč i na první dámu Evu Pavlovou, která prolomila ticho na Hradě a vyjádřila se k manželově neúčasti ve volbách. Tím si ale vysloužila další ostré reakce, a to i od bývalé ministryně obrany Jany Černochové.
A v neposlední řadě se debatovalo také o nadcházejících komunálních volbách. Jak se žije v někdejší baště ODS a „království Jaroslava Kubery“? A co Vietnamci — chodí k volbám, nebo je česká politika nezajímá? I to se dozvíte v pravidelné středeční dávce cynických komentářů Matyáše Zrna, Vieta Trana a tentokrát i Daniela Krause.
Podcast Tady končí sranda! vychází každou středu v 17:00. Celý díl si můžete poslechnout na webu Aktuálně.cz, a to kompletně bez reklam, nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.