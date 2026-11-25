Zdá se, že folklorním tanečníkům ze Slovenska opravdu skončila sranda, když rozhněvali japonský internet do nepříčetnosti. Že se pak Japonci vrhnou i na redaktora Aktuálně.cz s vietnamskými kořeny, to už měl na svém bingu málokdo. V novém díle podcastu Tady končí sranda! přijde řeč nejen na velkou slovenskou ostudu, ale opět také na hrátky s čísly na Letné, Mikuláše Mináře i Petra Fialu.
Možná jste to video zahlédli také. Skupinka slovenských tanečníků ze skupiny Čarovné ostrohy si si vyzkoušela taneček mezi šintoistickými branami v tokijské svatyni Nezu a samozřejmě si ho natočila. V čem je problém? Nesmí se to a video naštvalo Japonce. V čem je ještě větší problém? Doteď se tanečníci nedokázali omluvit a spíše kouzlí s výmluvami.
„Když pak Japonci hledali omluvu od Slováků, šli ještě hlouběji do toho profilu a nalezli další videa, jak tanečníci tancují v místech, kde neměli. V jednom příspěvku měli dokonce přiznané, že tancovali i přes zákaz. A také objevili jednu z hudebnic, jak bubnuje hůlkami v restauraci. To se pak prostě omlouvá trošku blbě,“ konstatoval Viet Tran, který o incidentu reportoval přímo z Japonska.
„A tobě Japonec psal, že jsi žluťas?“ podivoval se Pavel Štrunc nad ostrými komentáři, které přišly z Japonska v reakci na Vietův článek. „Psal, no. Já mu odepsal: sorry, Naruto, ale jsme tak nějak ve stejné škatulce,“ pokrčil kolega Viet rameny.
450 tisíc účastníků, nebo opravdu méně?
Pak se ale všichni přesunuli z Japonska opět na Letnou. Proč? Ani po více než týdnu není záhada počtu účastníků demonstrace Milionu chvilek rozluštěna. „Mluvte na rovinu. V tuhle chvíli už to může rozseknout jenom policie. Měla by říct, kolik lidí tam bylo podle jejich odhadu. Pořád se točíme v kruhu,“ otevřel téma Štrunc.
„Samozřejmě to na sockách vzbuzuje obrovskou vlnu emocí, jako my v minulém díle Tady končí sranda!, když jsme říkali, že na Letné možná nebylo 450 tisíc lidí. I 200 tisíc by bylo úžasné číslo, klobouk dolů, ale tady něco prostě nehraje – že možná Mikuláš Minář vystřelil číslo, které možná neměl úplně ověřené,“ poznamenal Matyáš Zrno.
Došlo také na diskusi o Minářem ohlášené veřejné debatě, ke které se ovšem zástupci Motoristů sobě příliš nemají, a také na expremiéra Petra Fialu, který… něco zřejmě chystá. I vzhledem k jeho četným mediálním výstupům.