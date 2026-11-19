Kolik lidí dorazilo na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii? A kolik lidí v ulicích skutečně může přimět vládu k pádu? Číslo 3,5 procenta populace, o němž se mluvilo po demonstraci na Letné, podle Matyáše Zrna neznamená, že stačí uspořádat dost velký protest. V podcastu Tady končí sranda vysvětluje, odkud údaj pochází a proč jeho použití neodpovídá současné situaci.
V podcastu Tady končí sranda se Pavel Štrunc s Matyášem Zrnem vracejí k oslavám 17. listopadu i k demonstraci Milionu chvilek na Letné. Mluví o proměně atmosféry svátku, při kterém se podle Štrunce stále častěji střetávají různé skupiny demonstrantů, i o účasti politiků s komunistickou minulostí.
A probírají také sporné odhady počtu lidí na Letné. Zrno považuje za realističtější odhad zhruba 150 tisíc účastníků než číslo blížící se 400 tisícům.
Hlavním tématem je také údaj, podle něhož by k úspěchu nenásilného odporu mělo stačit zapojení 3,5 procenta obyvatel. Zrno upozorňuje, že tento závěr vychází z výzkumu protestních hnutí proti autoritářským režimům a okupacím. Nejde přitom o jednorázový proces v demokratické zemi, kde lze vládu vyměnit ve volbách, ale o dlouhodobý a cílený tlak – například stávky či bojkoty. Samotný počet lidí na Letné proto podle něj není žádným magickým receptem na svržení vlády.
Jaká byla hlavní témata podcastu?
0:00–01:29 – Pavel Štrunc a Matyáš Zrno zahajují podcast Tady končí sranda! a představují témata dnešní epizody: Dozvuky 17. listopadu, velká demonstrace na Letné a kontroverzní číslo potřebné pro údajné svržení vlády.
01:35–04:25 – Matyáš Zrno se dělí o svůj dojemný osobní zážitek z roku 1989, kdy vnímal náhlou změnu atmosféry ve společnosti z šedivé a nedůvěřivé na radostnou a sounáležitou. Zmiňuje, že takové momenty národní jednoty jsou dnes vzácné, často omezené na sportovní události.
04:25–12:51 – Autoři tematizují paradox účasti politiků s komunistickou minulostí, včetně současného prezidenta a bývalého premiéra, na oslavách 17. listopadu. Diskutuje se o tom, jak by tito představitelé měli přistupovat k takto významným historickým událostem vzhledem k jejich předrevoluční kariéře.
16:15–25:42 – Pavel Štrunc popisuje změnu atmosféry během oslav 17. listopadu z dřívější jednoty k současnému rozdělení, kde na sebe skupiny navzájem „pískají“. Zmiňuje se také o účasti politiků, jako byl Petr Fiala, a o historické anekdotě, kdy se studentky po revoluci dostaly k premiéru Adamcovi.
25:54–konec – Diskuse se zaměřuje na demonstraci na Letné a sporné odhady počtu účastníků, které se výrazně liší. Kriticky je rozebrán „magický“ údaj 3,5 procenta populace potřebná ke svržení vlády, přičemž je zdůrazněno, že tato teorie se vztahuje k autoritativním režimům a dlouhodobému, cílenému nátlaku, nikoli jednorázovým protestům v demokracii.