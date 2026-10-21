Tady končí sranda! Babiš nás vyzývá k míru, Macinka mluví o lízátku. Neustřelil už?

Pondělní vládní tiskovka nabídla bizarní situaci. Premiér Andrej Babiš vyzval média, aby na něj byla hodná, a ministr zahraničí Petr Macinka si o chvíli později rýpnul do novinářů kvůli kritickému článku a mluvil o „blbech“. Nepřestřelil motoristický člen vlády? A co šéf hnutí ANO, máme mu tu mírotvornou roli věřit? Nejen o tom je nejnovější díl podcastu Tady končí sranda! na Aktuálně.cz.
„Kritizovat může. Ať se vymezí proti tomu článku. Ale to zesměšňování konkrétních novinářů tam nepatří, ne u ministra. Zvlášť když chvilku před ním vyzývá Babiš média, aby odsoudila osobní útoky,“ postavil se na obranu kolegů z branže redaktor Viet Tran.
Moderátor Pavel Štrunc by tak přísný nebyl, ačkoliv uznává, že se v pondělí před všemi odehrálo absurdní divadlo. „To, že tě hejtuje Andrej Babiš, se některým kolegům taky hodí do krámu. Díky tomu jsi, díky tomu existuješ,“ poznamenal s tím, že média z konfliktu se státní mocí ostatně žijí taky.
Také ale připomněl, že existují výpady na novináře, které by se měly razantně odsoudit. „Třeba útok na Káju Brodníčkovou, které někdo telefonuje a vyhrožuje jí. Tak to je fakt svinstvo,“ podotkl Štrunc.
Francie hoří, kdo za to může?
Matyáš Zrno ale poukazuje na to, že mezi českými novináři a domácími politiky existuje možná až překvapivě úzký vztah, který se v zahraničí tolik nevidí. Nestává se příliš často, aby si každý jen tak psal SMS premiérovi nebo se hádal s ministry na sociálních sítích.
„Ale myslím si, že pro ty politiky to není úplně dobré, protože jsou tím pohlcení. Máš spoustu důležité práce, a ne se vykecávat na X a hádat se s lidmi. To fakt nemá být práce politika,“ dodal Zrno.
Došlo i na zahraniční téma. Zatímco Francie hoří, svět přemýšlí, kdo nese největší podíl viny. Pavel Štrunc zavzpomínal na svá studentská léta v zemi galského kohouta, Matyáš Zrno připomněl důležité historické křivdy a Viet Tran – ten řešil, jestli by si Česko nemělo koupit nové vládní letouny, aby mohl pohodlněji pracovat na cestách.
Podcast Tady končí sranda vychází každou středu v 17:00 na Aktuálně.cz. Předešlý díl podcastu Tady končí sranda! si můžete pustit zde: