Tady končí sranda! Babiš má jiný problém než Agrofert, Okamura srazil paty

Střet zájmů Andreje Babiše? Nekonečná spirála, která voliče hnutí ANO dávno nezajímá. A možná ani samotného Babiše – hlavní těžiště svého byznysu už totiž přesunul jinam. Nejen o tom je nový díl podcastu Tady končí sranda!, ve kterém přišla řeč i na „otloukánka“ Jaromíra Zůnu a „vítače“ Tomia Okamuru. Nechybí ani údiv nad výstupy poslankyně ODS Evy Decroix či analýzu vítězství AfD v Německu.
Evropská komise pozastavila firmám z holdingu Agrofert proplácení části dotací kvůli Babišově potenciálnímu střetu zájmů. Reakce premiéra? Postoj unijního orgánu ho prý nezajímá. A zřejmě ani jeho voliče, kteří jsou už z diskusí kolem střetu zájmů lhostejní.
„Přiznám se, že i mě to téma unavuje, i když vím, že je to stále důležité. Ale tady nejde jen o Agrofert ve svěřenském fondu, to už je menší část jeho zájmů. Babiš má stále Synbiol, má fond Hartenberg,“ podivoval se Viet Tran nad tím, proč se opozice víc neopře do firem, na které má premiér stále přímý vliv.
Debata se stočila i k dalšímu ústavními činiteli – šéfovi dolní komory Tomiu Okamurovi – který vzhledem ke své funkci přijímá delegace z řady afrických zemi. Zároveň se nechal „převálcovat“ ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, který stojí o zahraniční pracovní sílu v českých továrnách, od Filipínce po Indy či Vietnamce.
Okamurovi tak podle Matyáše Zrna „zůstali“ jen Ukrajinci jako hlavní téma pro voliče SPD. „Jsou pro něj jednodušší a uchopitelnější nepřátelé, protože je na rozdíl od migrantů z Blízkého východu či Afriky vidí přímo kolem sebe,“ poznamenal Zrno v podcastu.
Kritice se nevyhnula ani současná sněmovní opozice, konkrétně poslankyně a exministryně občanských demokratů Eva Decroix. Ta si opět zvolila za cíl dětský certifikát, na kterém přitom byla napříč stranami vzácná shoda. „To je jak z toho filmu Eva tropí hlouposti,“ zhodnotil Pavel Štrunc situaci kolem političky v dresu ODS.
Vítězství „nahnědlé pravice“
V neposlední řadě se podcast dotknul také zahraničního tématu – vítězství Alternativy pro Německo (AfD) v Sasku-Anhaltsku. Podle Zrna jde o průlom v nejstabilnější zemi Evropy.
„Extrémnější nebo radikálnější pravice byla vždycky tabu. A najednou v dvoumilionové spolkové zemi získá protisystémová a nahnědlá strana 44 procent. Tím úplně rozbouráte konsenzus, na kterém země stála.“
„Tradiční strany by měly místo nálepkování soupeřů plnit svůj program a řešit, co lidi reálně štve,“ dodal Štrunc k českým reakcím na politické zemětřesení v Německu.
Celý podcast Tady končí sranda! vychází každou středu. Celý díl si můžete poslechnout na webu Aktuálně.cz, a to kompletně bez reklam.