Poctivé řemeslo a dvakrát filtrovaná whiskey tvoří dokonalý gentlemanský set

Danny P., výrobce kvalitních peněženek, ve kterých se dá nosit i iPhone, se dlouhou dobu díval po vhodném partnerovi, který by s ním spolupracoval na nové limitované edici. Jelikož vše má svůj čas, po nějaké době našel, co hledal – partnera v podobě Jack Daniel’s, a jejich vytříbenou, dvakrát filtrovanou whiskey Jack Daniel’s Gentleman Jack.

Daniel Piterák je sportovec, podnikatel, a v neposlední řadě i gentleman. Jeho společnost Danny P. pak spojuje všechny tyto tři Danielovy přednosti v jeden unikátní produkt - ručně vyráběnou peněženku, do které se vleze i iPhone a která je díky unikátnímu přístupu úpravy kůže lepší každým dnem. V průběhu let se Danielovi podařilo dostat své peněženky i na oficiální Apple e-shop, a jeho produkty se jsou značkou poctivého českého řemesla a elegance.

Jak se ale nápad dělat peněženky pro iPhone zrodil? Daniel si ten moment pamatuje, jako by to bylo včera: "Jednou jsem byl na obědě se svými přáteli, a všiml jsem si, že každý z nás si vzal jen peněženku a mobil. Já si obojí vždy pokládal na stůl na sebe, a z toho právě vznikl ten nápad spojit peněženku a obal na telefon v jeden produkt."

Po velkém úspěchu značky Danny P. u Apple.com se Daniel začal dívat po další značce, která by se hodila k jeho peněžence. Delší dobu jsme hledali někoho, s kým bychom mohli vytvořit něco unikátního, a nakonec jsme se spojili s whiskey Jack Daniel’s a jejich prémiovou variantou Jack Daniel’s Gentleman Jack." Zaujal mě unikátní design lahve a osobně preferuji jemnou whiskey."

Limitovaná edice peněženky Gentleman Jack zrcadlí jemnou chuť této whiskey. Pro výrobu této peněženky byla použita výběrová jemná kůže. Barva vnitřku odráží jantarovou barvu whiskey Gentleman Jack. Danny P. peněženky vyžadují úsilí a čas, stejně jako výroba whiskey Jack Daniel’s Gentleman Jack, která prochází navíc dvojitou filtrací přes dřevěné uhlí, což jí dodává její výslednou jemnost.

Video: PRAM Consulting | 02:36

Životní heslo Daniela Piteráka je, že věci by se měly dělat dobře, a to je patrné jak v jeho přístupu k práci, tak v produktech Danny P. I když se Daniel tehdy rozhodl místo profesionálního hokeje vyrábět peněženky, kožené tašky a další doplňky, vždy se dívá dopředu a snaží se zlepšit v tom, co dělá, a tím opět potvrzuje své kvality gentlemana.