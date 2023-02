PlayStation a LEGO pro všechny. Český e-shop Mamut nabízí nedostatkové zboží.

Mamut je e-shop, na který se můžete vždy spolehnout. Důkazem je třeba fakt, že i minulý rok dokázal jako jeden z mála českých e-shopů nepřetržitě nabízet svým zákazníkům zboží, které bylo jinde nedostupné. Jak to Mamut dokázal? A odkud se vlastně vzal?

Na novou konzoli od Sony si všichni hráči a hráčky nedočkavě brousili zuby. O to větší zklamání zažili ti, na které se nedostalo. Ať už jde o dopady pandemie, nebo inflace, řada obchodů má problémy pokrývat poptávku svých zákazníků. To naštěstí neplatí o českém Mamutu. Obchod patří mezi jedno z mála míst, kde si můžete objednat nejen PlayStation 5 bez obav, že vám ho někdo vyfoukne pod nosem. Žádné dlouhé čekání na doskladnění, hrát můžete hned. Co dalšího ale Mamut nabízí?

Chytré telefony, notebooky a konzole

Pokud jste fanoušci technologických vychytávek, určitě si na Mamutu přijdete na své. E-shop nabízí více než 2 500 produktů od různých značek. Mezi jeho stěžejní sortiment patří chytré telefony, notebooky, herní konzole, LEGO, ale také příslušenství nebo vybavení pro chytrou domácnost.

Pro Mamut je také důležitá udržitelnost. Zaměřuje se proto na kvalitní a lokální výrobu. Předtím, než obchod zařadí zboží do své nabídky, vše pečlivě otestuje. Stejně důležitý je pro e-shop i vstřícný a férový přístup. Důvěra, spolehlivost, špičkový zákaznický servis a transparentnost jsou pro Mamut totiž zásadním klíčem k úspěchu, díky kterému každým rokem stoupá počet spokojených zákazníků.

Už 20 let na trhu

Mamut sází především na vysokou kvalitu a dostupnost produktů. Svým zákazníkům nabízí zboží od více než 50 dodavatelů. Najdete mezi nimi například i právě jinde špatně dostupné konzole PlayStation 5 nebo stavebnice LEGO, které běžně neseženete. Zboží si můžete vyzvednout na více než 10 000 výdejních místech po celé České republice, nebo si ho nechat doručit až k vám domů.

Jak to Mamut dělá a kde se vzal? Rozhodně nejde o žádného nováčka. Za e-shopem stojí renomovaná česká IT společnost Unicorn, která už více než 30 let poskytuje špičková softwarová řešení klientům po celé Evropě. E-shop Mamut funguje už 20 let. Původně sloužil pouze pro spolupracovníky firmy, před 2 lety však otevřel své dveře veřejnosti.

Speciální valentýnská nabídka

Během roku vyhlašuje Mamut nejrůznější akce a soutěže, díky kterým můžete ušetřit nebo vyhrát hodnotné ceny. Třeba právě teď probíhá na e-shopu speciální valentýnská akce. Udělejte si radost nákupem stříbrného notebooku HP ProBook x360 435 G7 v hodnotě 18 990 Kč a získejte do páru druhý notebook Acer Extensa 215 v hodnotě 8 990 Kč zcela zdarma. Mimo to na vás čekají zajímavé slevy na vybraná mobilní zařízení až do výše 20 %. Ale pozor, nabídka platí jen do úterý 14. 2. nebo do vydání zásob. Využijte proto jedinečnou akci a udělejte radost své drahé polovičce, rodině či přátelům.