Plánujete fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo? Začněte půl roku předem

Realizační lhůty u obnovitelných zdrojů jsou pro velký zájem kolem tří až šesti měsíců.

Kdy je tedy ideální čas začít řešit vlastní fotovoltaickou elektrárnu a kdy tepelné čerpadlo? Abyste využili letošní topnou sezónu naplno, tak právě teď je ideální čas objednat tepelné čerpadlo. Pokud realizace proběhne standardním procesem, tak na přelomu září a října (v případě skladových čerpadel i dříve) bude domácnost ohřívat vodu a vytápět pomocí tepelného čerpadla, tedy až o 70 % levněji než minulou sezónu.

"U fotovoltaické elektrárny se pohybujeme zhruba ve stejných lhůtách, tedy okolo půl roku. Pokud zájemce poptá realizaci nyní, tak v říjnu by měl mít na střeše funkční fotovoltaiku," upřesňuje René Milota, jednatel společnosti Acetex, která se zabývá instalací fotovoltaiky, tepelných čerpadel a nabíjecích stanic na elektromobily, a pokračuje: "Instalovat fotovoltaickou elektrárnu před zimou neznamená, že bude vyrábět energii až na jaře. I během slunných podzimních a zimních dní elektrárna vyrábí elektrickou energii, byť ne v takové míře jako na jaře či v létě."

Aby instalace probíhala podle plánu

I u realizace obnovitelných zdrojů platí, že není radno podceňovat přípravu. Ta by měla začít výběrem vhodného dodavatele. Zájemce by se při vybírání měl zaměřit na několik parametrů, které vypovídají o přístupu společnosti k realizaci zakázek. Prvně to jsou reference od ostatních klientů, například na Google či portále Refsite. Dále přístup k vypracování závazné nabídky, která by v žádném případě neměla probíhat od stolu, ale vždy formou osobní konzultace v místě realizace. Teprve na základě nabídky lze určit náklady a úsporu oproti původnímu zdroji, a tím i návratnost investice.

Zájemce by si měl také zkontrolovat smluvní podmínky a harmonogram realizace, a to včetně plateb, které by měly být formou zálohy a doplatku v poměru zhruba 60 ku 40 %. Součástí spolupráce je vypracování projektové dokumentace a žádosti o připojení do distribuce a případně vypracování a podání žádosti o státní dotaci ze strany realizační společnosti.



René Milota z Acetexu dodává: "Chtěl bych na zájemce apelovat, aby věnovali pozornost komponentům, které dodavatel používá. Vždy by měly být od renovovaných značek, které mají certifikáty kvality a jsou etablovanými výrobci. A také by měly být snadno dostupné či naskladněné u dodavatele. Například my pro fotovoltaiku používáme systémy od AEG - panely, střídače i baterie, či střídače a baterie od výrobce Wattsonic. Oboje máme skladem."

Životnost, záruka a návratnost

Fotovoltaiku či tepelné čerpadlo si domácnost nepořizuje na pár let, ale na několik desetiletí. Proto je potřeba věnovat pozornost životnosti a záruce jednotlivých komponentů. A samozřejmě záručnímu i pozáručnímu servisu, o který by se měl postarat dodavatel.

"V souvislosti se zárukou se často setkáváme s dotazem na návratnost investice. Mylnou představou je, že u záruky 5 až 10 let na baterie nemůže být investice rentabilní. Například životnost bateriového úložiště Wattsonic je 10 000 cyklů. Při průměrných 300 cyklech za rok u rodinného domu se životnost baterie pohybuje kolem 30 let," uzavírá jednatel Acetexu René Milota.