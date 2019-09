Otevřete svou mysl, změníte si život… tak zní tvrzení a zároveň podtitul knihy Zdroj

Díky neuroplasticitě mozku je změna k lepšímu možná v každém věku, tvrdí renomovaná neurovědkyně Dr. Tara Swartová.

Zapomínáte? Máte nefunkční vztahy? Cítíte se nevyužiti v práci nebo jste nespokojení v jiných oblastech svého života? Otevřete svou mysl a čerpejte z neomezeného zdroje, kterým je váš mozek - nabízí řešení pozoruhodná kniha Zdroj, v níž autorka dokonale propojuje vědu a spiritualitu a která slibuje zdánlivě nemožné: změna k lepšímu je vždycky možná.

Novinka britské autorky Tary Swartové, ověnčené doktorskými tituly z Oxfordu a King´s College, je vítaným posunem v oblasti rozvoje mozku a využití jeho kapacity. Záhy po vydání této průlomové knihy se autorka dočkala ocenění mimo jiné od Deepaka Chopry, jednoho z nejznámějších autorů z oboru celostní medicíny. Ten o Zdroji a jeho autorce prohlásil: "Dr. Tara Swartová ve Zdroji přesvědčivě vysvětluje zákon přitažlivosti, a to propojením univerzální pravdy s pečlivým vědeckým výzkumem."

Co je opravdu zajímavé - kniha nabízí čtenářům možnost, jak kompletně změnit svůj život k lepšímu, a to pouze novým a lepším využitím mozku (Zdroje). Oproti zažité představě, že mozek člověka se v dospělosti již nerozvíjí, staví doktorka Swartová nejnovější neurovědecké výzkumy. Ty potvrzují tzv. neuroplasticitu mozku, což znamená, že se tento orgán, který řídí celé naše tělo, může podle podnětů a kvality péče, kterou mu poskytneme, zásadně měnit a vyvíjet.

Doktorka Swartová poukazuje na to, že zatímco cvičení na vylepšení fyzické kondice, různé formy detoxů na pročištění orgánů a další způsoby péče o tělo jsou již naprosto běžnou součástí našeho života, mozek stále ještě ostudně zanedbáváme a podceňujeme. A to přesto, že co do efektivity a komplexnosti je jedním z nejvýznamnějších orgánů lidského organismu. Přestože zabírá pouhých pár procent z tělesné hmotnosti, spotřebovává víc než čtvrtinu energie, kterou tělo získává z potravy. Každou milisekundu v mozku bez přestávky reaguje 86 miliard neuronů na záplavu informací, které dostávají z těla a okolního prostředí, a dále je zpracovávají. Vytvářejí tak spojení, které mozek dále využívá.

Právě činnost nervových spojení a jejich schopnost vytvářet nové cesty, tedy měnit naše myšlení a tím zlepšit náš život je hlavním tématem knihy. Autorka prezentuje čtyřbodový plán, sestávající z technik, které pomohly nejen jí samotné, ale i známým osobnostem či sportovcům a jejím klientům. Swartová je mimo jiné koučkou vyššího managmentu a k doložení svých tvrzení často používá konkrétní případy z praxe. Využívá techniku vizualizace, psaní deníku a další, zdánlivě malé úkoly, které ale ve výsledku přinášejí vítanou změnu myšlení a fungování mozku a možnost jeho plného využití.

Stejně jako Lorna Byrne ve světovém bestselleru Tajemství i Tara Swartová se soustředí hlavně na změnu života a na dosažení vysněných cílů. Na rozdíl od spíše ezoterického titulu Tajemství je kniha Zdroj vědecky podložená a erudice autorky nabízí odborný vhled do toho, co nám náš mozek může umožnit a jak jej můžeme "naprogramovat", aby nás vedl k úspěchu a prosperitě.