Ostrava: Schulke CZ otevřelo kanceláře na míru. Cíl? Udržet i přilákat talenty

Společnost Schulke CZ nově sídlí v administrativním centru v Ostravě. Zatímco řada zaměstnavatelů řeší návrat lidí na pracoviště hlavně přes benefity, Schulke CZ šlo jinou cestou - upravilo pracovní prostředí tak, aby se v něm lidé mohli soustředit i tvořit.
"Na svém pracovním místě tráví každý zaměstnanec denně několik hodin. Záleží nám na tom, aby pracovní místa podporovala zdraví každého člověka z hlediska ergonomie. Celkové prostředí ve firmě jsme přizpůsobili tomu, aby podporovalo jak možnosti soustředění, tak i vzájemné spolupráce. Ergonomická pracovní místa nejsou otázkou komfortu. Jsou základní podmínkou k tomu, aby se lidé cítili v práci dobře a neodcházeli za prací jinam," říká generální ředitelka Schulke CZ Marie Mošová.
Nové kanceláře vznikly ve spolupráci s ergonomickými specialisty. Výsledkem jsou pracoviště přizpůsobená individuálním potřebám zaměstnanců, klidové zóny i otevřené kreativní prostory. Firma tak reaguje nejen na pracovní potřeby, ale i na změněné návyky po covidovém období práce z domova.
Schulke CZ má ambici být součástí řešení problému, na který region dlouhodobě naráží: nedostatek kvalifikovaných lidí.
"Ostrava je město s potenciálem, který se ale bez aktivního přístupu zaměstnavatelů nevyužije. Chceme ukázat, že i tady může vznikat prostředí, které obstojí ve srovnání s městy, jako jsou Praha nebo Brno," dodává Mošová.
Obecné informace o společnosti Schulke CZ
Společnost Schulke CZ, s.r.o., je českou pobočkou skupiny Schülke, specialisty na prevenci infekcí a antisepsi s tradicí sahající až do roku 1889 v Hamburku. Česká společnost byla založena v roce 2012 a sídlí v Bohumíně.
V roce 2015 společnost Schülke & Mayr GmbH odkoupila divizi dezinfekčních produktů od společnosti Bochemie, čímž vznikly společnosti Schulke CZ, s.r.o., a Schulke SK, s.r.o., které se staly významnými výrobci dezinfekčních a čisticích prostředků pro český a slovenský trh.
Od roku 2023 je Schülke vlastněna konsorciem vedeným rodinnou kanceláří Athos.
Poslání společnosti vyjadřuje motto: "We protect lives worldwide."